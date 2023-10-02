نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديسمبر.. عرض فيلم "تاني تاني" للنجمة غادة عبد الرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد "تاني تاني" المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر ديسمبر المقبل.

تغيير اسم فيلم غادة عبد الرازق

يذكر أن فيلم "تاني تاني" كان يحمل في البداية اسم "البقاء للأصيع" وتم تعديله إلى اسم " تاني تاني " حيث تم تأجيل الفيلم منذ فترة طويلة ويعتبر هذا الفيلم عودة للفنانة غادة عبد الرازق للسينما بعد غياب أكتر من خمس سنوات.

من هم نجوم فيلم تاني تاني؟

ويشارك غادة عبدالرزاق في فيلم " تاني تاني " الفنان بيومي فؤاد والفنان أحمد آدم حيث يشاركان في غناء الكليب الدعائي للفيلم.

ما هي آخر أعمال غادة عبد الرازق؟

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا في مسلسل " حدث بالفعل " خلال حكاية " تحت الحزام " التي حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت غادة عبد الرازق في دور طبيبة نفسية لديها ولد واحد وتحاول أن تسيطر عليه لكنها تفشل بعد دخوله في علاقات عاطفية حيث قامت بخطف خطيبته التي كان يحبها بشدة ويستمع لها وقررت غادة خطف خطيبته في ليلة الزفاف وذلك بسبب قرار ابنها الاستقرار خارج مصر وفي نهاية الاحداث قامت بقتلها وقتلت صديقتها والغريب في الأمر أن الشرطة لم تكشف حقيقة الجاني وعاشت غادة أمورها طبيعي دون علم ابنها بالحقيقة وتزوج من امرأة أخرى على ذوق واختيار والدته.

يذكر أن حكاية "تحت الحزام" شارك في بطولته كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.