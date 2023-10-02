نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مصطفى قمر يحيي حفلًا غنائيًا في دمنهور بمناسبة احتفالات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي اليوم النجم مصطفى قمر، اليوم حفلًا غنائيًا كبيرًا في دمهنور بمناسبة احتفالات أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يجبها جمهوره، منها: "أنا المصري" و"فوق الكل يامصر".



مشاركة مصطفى قمر في فيلم "أولاد حريم كريم"

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا للنجم مصطفى قمر، بجميع دور العرض السينمائية، فيلم "أولاد حريم كريم"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت ايراداته 9 مليون جنيه، وهو بطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

ما هي تفاصيل فيلم “أولاد حريم كريم”؟



فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.



وكان صناع العمل احتفلوا مؤخرًا بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير.