انت الان تتابع خبر الإعلامية حليمة بولند تصعق الجميع وتهين العلم السعودي بطريقة مستفزة... وهيئة الترفيه تصدر قرارا عاجلا بحقها !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مجاملة منها وقبل حلوله بيومين، احتفلت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، باليوم الوطني السعودي 93، الذي ستحل ذكراه السبت (23/9/2023).

ووفقا لمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات” وتناقله المغردون على منصة “X” (تويتر سابقاً)، فقد أحضرت حليمة بولند فرقة خاصة لمنزلها على ما يبدو للاحتفال بهذه المناسبة برفقة عدد من الأصدقاء.وكالعادة، ظهرت “بولند” بزي مثير للجدل. حيث ارتدت فستانا باللون الاخضر تيمنا بلون العلم السعودي مفتوح الصدر، مع عباءة شفافة ارتدتها فوق الفستان

كما ظهرت الإعلامية الكويتية وهي تردد الأغاني مع الفرقة مع تقديها التهاني للشعب السعودي بهذه المناسبة.وكالعادة، ظهرت “بولند” بزي مثير للجدل. حيث ارتدت فستانا باللون الاخضر تيمنا بلون العلم السعودي مفتوح الصدر، مع عباءة شفافة ارتدتها فوق الفستان

كما ظهرت الإعلامية الكويتية وهي تردد الأغاني مع الفرقة مع تقديها التهاني للشعب السعودي بهذه المناسبة.

وتحرص “بولند” على مشاركة السعوديين احتفالاتهم بهذه المناسبة، وهو ما فعلته العام الماضي 2022.

حليمة بولند تداري مفاتنها

ولوحظ في الفيديو أن حليمة لم تصور نفسها من الامام خشية انكشاف صدرها للمتابعين. وحرصت على وضع يدها على صدرها لمداراة مفاتنها على الرغم من وجودها بين العديد من الرجال.

حليمة بولند مع الصقر

كما نشرت حليمة بولند مجموعة من الصور لها التقطته لنفسها من الأمام برفقة صقر حملتها في يدها.

وكررت حليمة ما فعلته في الفيديو، حيث قامت بوضع قلب ونخلة على صدرها لمدارة مفاتنها التي أبرزها الفستان العاري.