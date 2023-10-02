انت الان تتابع خبر نسرين طافش تخرج عن طورها وتوجه رسالة لكل الراغبين في الزواج بها ... ما قالته صعق الجميع ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رسالة غامضة وجهتها الفنانة السورية نسرين طافش لشخص لم تذكره من خلال صفحتها الرسمية على موقع انستغرام.

نسرين كتبت: المحترم وهو زعلان محترم.. وهو متغاظ محترم.. وهو بيبعد محترم.. وهو بيتخانق محترم.. وهو بيكرهك محترم وهو بياعتب محترم.. يا بخت اللي يعرف حد محترم.

يذكر أن نسرين طافش قد أعلنت مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي قائلة: تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية