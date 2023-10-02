زهران القاسمي يستعرض فـي عمّان أصداء المكان فـي تجربته الأدبية

عمَّان ـ العُمانية: قال الروائي العُماني زهران القاسمي إنَّ الأدب العُماني ذو خصوصية يتميز بها عن باقي التجارب الأدبية على مستوى الوطن العربي، مضيفًا أنَّ هذه الخصوصية تنبع من ظهور المكان جليًّا في التجارب الأدبية التي أخذت مكانتها من البيئة المحيطة بها، وظهرت من خلال أسماء الجبال والوديان والقرى. جاء ذلك خلال ندوة عن أصداء المكان في التجربة الأدبية، أقيمت ضِمْن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض عمَّان الدولي للكتاب وشاركت فيها الروائية د.شهلا العجيلي وأدارها الكاتب رمزي الغزوي. ووضح القاسمي الذي فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) لعام 2023 عن روايته (تغريبة القافر)، أنَّه تشرَّب البيئة منذ صغره، فهو (ابن قرية جبلية تقطعها الوديان من كلِّ صوب).

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