صدور الطبعة الثانية من الترجمة الفارسية لرواية «التي تعد السلالم» فـي إيران

طهران ـ العُمانية: صدرت عن دار (ثالث) للطباعة والنشر بالعاصمة الإيرانية طهران الطبعة الثانية لرواية (التي تعد السلالم) للروائية العُمانية (هدى حمد) مترجمة إلى الفارسية بعنوان (زني كه بله ها را ميشمرد). وأعلنت دار(ثالث) للطباعة والنشر أنَّ الطبعة الثانية لترجمة رواية (التي تعد السلالم) باللغة الفارسية تمَّت بعد نفاد الطبعة الأولى، حيث قامت بترجمة الرواية من نسختها العربية إلى الفارسية الكاتبة والمترجمة الإيرانية (معاني شعباني) في أكثر من 200 صفحة.

وتأتي الطبعة الثانية لرواية (التي تعد السلالم) في إطار مجموعة (ألف ليلة وليلة) التي تضم الترجمات الفارسية لأشهر الروايات من كبار الروائيين العرب من سلطنة عُمان والسعودية والعراق ولبنان والأردن والسودان وهي مجموعة مفتوحة تصدر عن دار ثالث وتهتم بآخر النتاجات الأدبية والفنية المعاصرة والحديثة في العالم العربي.

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