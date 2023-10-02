«طبول الوادي» جديد الروائي العماني محمود الرحبي

أونتاريو ـ العُمانية: صدرت حديثًا عن محترف أوكسجين للنشر في أونتاريو بكندا، رواية جديدة بعنوان (طبول الوادي) للروائي العُماني محمود الرحبي. يضعنا الرحبي منذ بداية روايته في قلبِ أحداثٍ تبدو للوهلة الأولى بسيطة، غير مؤثرة، لكنَّها مليئة بالتفاصيل التي تحيلنا إلى تراكم مشاعر قوية، تزيح كُلَّ الصور النمطية للذَّات البَشَرية وهي تنشدُ التغيير.

جاء في كلمة الغلاف، عن الرواية وما صاحبَ بطلها من انتقالات وتحوُّلات مصيرية خلال رحلته: يهرب سالم من أبيه الصارم ومشيخته في (وادي السحتن) إلى (الامبرطورية الصغيرة) حيث الأرض التي سقطت بين ثلاثة جبال (وادي عدي)، ليجدَ فيها ملاذه ومستقره، بينما قرعُ الطبول لا يفارقه. إنَّها طبولُ الهرب والجوع نسمعها خارجة من أحشائه، إنَّها طبول الطموح والأمل، مصحوبة بالمجهول والمرتقب، وهي تعلو وتُبطئ وتسرع على هدي هذه الرحلة الروائية البديعة التي ينسجها الروائي العُماني محمود الرحبي في إيقاع تخييلي وتوثيقي. الجدير بالذكر أنَّ (طبول الوادي) لـ محمود الرحبي، روايةٌ توثيقية وخيالية في آنٍ معًا، ترسم لوحةً بانورامية عن عُمان الثمانينيات، تصدر عن محترف أوكسجين للنشر، لتروي لنا في 176 صفحة، وبلغةٍ منحوتة من حجر البيوت والطرقات والجبال، التحوُّلات العميقة التي جعلت من المكانِ حاملًا سرديًّا لتلك الفترة، ينعكسُ على شخصيَّاتٍ تُمثِّل بِدَوْرها أمكنتَها، وتختلف أحلامُها، بقدرة كلِّ شخصيةٍ على مطاردتها حتى التحقُّق.