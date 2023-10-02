فن ومشاهير

بعد طرح أغنية "لحقت نفسي" أصالة تتصدر تريند يوتيوب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح أغنية "لحقت نفسي" أصالة تتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة السورية أصالة نصري تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وطرحت أصالة الجزء الأول من ألبومها "لحقت نفسي"، أمس الأحد، الذي يضم 13 أغنية، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، والمنصات الرقمية، وحصدت الأغنية مشاهدات عالية.

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أغنية لحقت نفسي لـ أصالة 

أغنية "لحقت نفسي"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات،  يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

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أغنية لحقت نفسي 

كلمات أغنية" لحقت نفسي "

لما تفيق من صدمة تضحك عاللي كان يبكيك
واوقات بتبكي فوق

فوق بقى وخليك في حالك
ألف مره انا قلتها لك
وفر الاحساس لنفسك
والنصايح خليها لك فوق

أوقات بنجرح أقرب الناس النا
من غير ما نقصد وأوقات بنقصد

أوقات لما بنتجاهل
ونقول شيء مش مستاهل
بنضيع منا قلوب عامليتنا بكل ضمير
بنخبط وقت وجعنا
في الناس اللي بتسمعنا
وكإن جراحنا دي لعنه ينكر كل الخير

لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك
وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون

قبلك ما كانتش حياتي
في احسن حال ده انا ياما عنيت
كان عندي انا 100 عقده
من الناس شفتك كده وتفكيت
كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل
أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن

بدي كون طفله عاشقه
وبدي لما اغني طير واوقات بطير

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

حيط بيفصل بين بيوت
وأوقات بين قلوب

حيط بناه اذاه مناه نرجعلو ياه
خيط مقطوع ممنوع دموع ورجوع لده
دارس وجع جدع يدوق بقى وجعي أنا
مارس ابريل يونيو يوليو لاخر السنة

لو حكايتنا كانت من الأول حلوة
ما كان إلها طعم كلمة لو

لو عليا فانا عايزه امر عينيا تتقفل
تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجاملة
ما بشوفش نفسي كاملة الا بيك
حبيبي يا رب يكون نصيبي اعيش معاك.

لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك
وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون

قبلك ما كانتش حياتي
في احسن حال ده انا ياما عنيت
كان عندي انا 100 عقده
من الناس شفتك كده وتفكيت
كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل
أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن

بدي كون طفله عاشقه
وبدي لما اغني طير واوقات بطير

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

حيط بيفصل بين بيوت
وأوقات بين قلوب

حيط بناه اذاه مناه نرجعلو ياه
خيط مقطوع ممنوع دموع ورجوع لده
دارس وجع جدع يدوق بقى وجعي أنا
مارس ابريل يونيو يوليو لاخر السنة

لو حكايتنا كانت من الأول حلوة
ما كان إلها طعم كلمة لو

لو عليا فانا عايزه امر عينيا تتقفل
تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجاملة
ما بشوفش نفسي كاملة الا بيك
حبيبي يا رب يكون نصيبي اعيش معاك.

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أصالة نصري 

أصالة توجه الشكر لجمهورها 

كما وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة شكر إلي جمهورها تعبر عن سعادتها بردود الأفعال، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تويتر وكتبت: ياحبايبي وأصحابي أنتوا وأهلي شكرًا على الدّعم اللامحدود الّلي مو مخلّيني حتّى أعرف نام هالمحبّة العظيمة اللي غمرتونا فيها أنا بعرف إنّه الحظ كان مرافقني من بدايتي ولكن ردود أفعالكم هالمرّة رجّعتني بدل ما أنا عشرين حاسّه إنّي طفلة سعيدة عمري ماشفت غير الفرح بفضل الله ومحبّتكم ".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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