نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز يبدأ تصوير فيلم "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدء الفنان أحمد عز وفريق عمل فيلم فرقة الموت تصوير المشاهد الأولي من العمل صباح اليوم الأثنين، وجمعت المشاهد الأولي من العمل كلا من أحمد عز ومنه شلبي ومحمود حميدة.

تفاصيل فيلم فرقة الموت:

ويجسد عز خلال أحداث الفيلم شخصية رجل صعيدي ولأول مرة خلال مشواره الفني الحافل.

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتقوم شركة الإنتاج على بدء التعاقد مع الأبطال المشاركين لعز في العمل وتم التعاقد مع كلا من عصام عمر، جيهان الشماشرجي، خالد كمال وباقي إجراء التعاقدات مع باقي الأبطال.

آخر أعمال أحمد عز:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيره والجن" الذي عرض العام الماضي بدور العرض السينمائية المختلفة، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول الإحتلال الإنجليزي على مصر عام 1919، وهو عن رواية الكاتب أحمد مراد.

وكيفية تصدي الشعب المصري للاحتلال وخاصة كلا من أحمد عبدالقادر الجن وصديقه كيرة، وما فعله من أجل البلد وعدم الخضوع للاحتلال.

ويشارك في بطولة العمل كلٱ من أحمد عز، كريم محمود عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي، ومن تأليف احمد مراد، وإخراج مروان حامد

آخر أعمال منة شلبي:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال منة شلبي مسلسل يحمل اسم تغيير جو، وعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان، وعرض على شاشة قناة MBC مصر، ومنصة شاهد، وشاركها في العمل كلًا من: إياد نصار، ميرفت أمين، صالح بكري، عصام عمر، شيرين، محمود قابيل، رزان جمال.

كما تعاقدت على بطولة فيلم "سارة وعلي"، ومن أن يبدأ صناع الفيلم في تصوير مشاهدها بالعمل في نهاية شهر أكتوبر المقبل، يجسد أحمد داود خلال العمل شخصية شاب يُدعى “مهند” يقع في حب منة شلبي.

يشارك بالعمل عدد من النجوم منهم منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعيش منة شلبي قصة حب مع أحمد داود خلال الأحداث.