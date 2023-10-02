نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم توفيق عبد الحميد.. فنانين اعتزلوا الفن لأسباب متعددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادة مايثير قرار اعتزال الفنانين الجدل في الوسط الفني وبين الجمهور والمتابعين ويثير العديد من التساؤلات عن سبب اتخاذهم قرار الاعتزال بشكل مفاجئ، وكان آخرهم الفنان توفيق عبد الحميد

توفيق عبد الحميد

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله الفن بشكل نهائي، وكشف أن سبب قراره هو سوء حالته الصحية، التي أصبحت متأخرة ولا تساعده في استمراره بالمهنة بشكل عام.

وكتب توفيق عبد الحميد منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال فيه: ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي.

وكان توفيق عبد الحميد قد أعلن في شهر إبريل عام 2022، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك اعتزال التمثيل بعد انتهائه من تصوير دوره في مسلسل يوتيرن.

وكتب وقتها توفيق عبد الحميد منشورًا، قال فيه: أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا.

ثم أعلن عن عودته للفن بعد قرار اعتزاله وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسل يوتيرن، وكتب منشور أعلن فيه سبب ذلك، حيث قال أن قرار اعتزاله يعود إلى حالته الصحية، مطالبًا الجميع احترام رغبته في عدم الحديث عن القرار.

مديحة حمدي

عادت الفنانة مديحة حمدي مرة أخرى للفن بعد اعتزال لمدة 8 سنوات، والذي كشفت عنه من خلال برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد، والذي تقدمه نشوى مصطفى وقالت مديحة حمدي إنه معروض عليها عمل على المسرح يتحدث عن ثورة 1919، وأعمال أخرى في شهر رمضان، وإنه ا يناسبنها الامسيات الدينية، فقد قدمتها من قبل مع أحمد الكحلاوي وكانت من تأليف سراج الدين عبد القادر وإخراج وتلحين وأداء أحمد الكحلاوي.

حلا شيحة

وكانت حلا شيحة قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، وهي في قمة تألقها، وذلك بعدما فضلت الانسحاب تدريجيا من الوسط الفني، ثم قررت الاعتزال بشكل نهائي والابتعاد عن الفن، ولكنها عادت مرة أخرى للأضواء وقدمت أكثر من عمل فني، كان آخرهم فيلم مش انا.

محسن محيى الدين

كان محسن محيى الدين اتخذ قرار الاعتزال عن الفن قرابة 23 عامًا منذ فيلم "اللعب مع الشياطين" الذي عرض عام 1991، إلا أنه عاد من جديد في الدراما التلفزيونية وتألق في العديد منها وأبرزها "ريفو وطير بينا ياقلبي".

سهير رمزي

على الرغم من نجومية سهير رمزي التي حصلت عليها إلا أنها قررت اعتزال التمثيل نهائيا عام 1993 لأنها ارتدت الحجاب، وبعد مرور سنوات طويلة قررت العودة للتمثيل في مسلسل "حبيب الروح" في عام 2006.

صابرين

كانت صابرين تألقت في مجال السينما وحققت نجاحًا جماهيريًا عندما قدمت مسلسل تناول السيرة الذاتية لأم كلثوم، ومن بعد هذا العمل قررت الاعتزال عن الفن، إلا أنها عادت مرة أخرى عام 2006 إلى المجال الفنى، من خلال مسلسل “كشكول لكل مواطن”، وقالت لاحقا: إن عودتها للفن أمر طبيعي، فهي تعمل في المجال منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، ولأنها وُلِدَت وعاشت في عائلة فنية.، لتستكمل مشوارها الفني.

منى عبد الغني

اعتزلت منى عبد الغني الفن في نهايات عام 1996 بعد زواجها، ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام، في عام 2001 وأثناء تقديمها لمسرحية "ألاباندا" توفي شقيقها في حادث سيارة، فاعتزلت الفن حزنًا عليه وارتدت الحجاب وتوقفت عن الغناء، وفي نفس الفترة درست تجويد القرآن الكريم والتحقت بالمركز الثقافي الإسلامي، ثم عادت مرة أخرى عام 2003 من خلال البرامج الاجتماعية والدينية والمسلسلات الدينية والاجتماعية، مثل "على باب مصر والمرأة في الإسلام والإمام النسائي وعيش أيامك"، وفي عام 2014 قررت العودة إلى الغناء.



شيرين عبد الوهاب

أشهر مطربة أعلنت اعتزالها الفن التي اختارت طريقة مأساوية، حيث سربت تسجيل صوتي لها وهي تبكي وتعلن اعتزال الفن نهائيًا، ولكنها تراجعت عن قرارها بعد 48 ساعة فقط وقالت شيرين خلال تسجيلها الصوتي: احترامًا لمن أحبوني ولجمهوري العاشق، ولزملائي الفنانين الذين أحاطوني بحب وود، تراجعت عن قرار الاعتزال، وسأعود لفني وعملي

حنان ترك

هي أكثر فنانة أعلنت اعتزالها الفن وتراجعت عنه والبداية لم تكن مع الحجاب كما يظن البعض، فقد اتخذت قرار الاعتزال الأول بنفس يوم وفاة زميلها علاء ولي الدين وكانت تشاركه بطولة فيلمه الذي لم يكتمل تصويره، وغابت عن الأنظار لأسباب نفسية ولكنها عادت عن قرارها.

واعتزلت حنان ترك الفن رسميًا بعد ارتدائها الحجاب عام 2006، لكنها عادت إلى المسلسلات عام 2009، لتُعلن عام 2012 اعتزالها مجددًا، دون إبداء أسباب.

ساندي

أثارت المطربة ساندى الجدل عام 2014 عندما أعلنت فجأة اعتزالها الفن نهائيا والابتعاد عن الأضواء وقالت: قرّرت أنا ساندي عادل أحمد حسين الاعتزال من هذه المهنة التي أدت إلى مرضي بسبب الضغوط النفسية التي أتعرض لها، ولن أتراجع عن هذا القرار، وأطلب من الله المغفرة عن أي ذنب ارتكبته بسبب هذه المهنة، وبعد إعلان قرارها بشهرين وضعت ساندى كليب حياة طبيعية الذي أصدرته في يونيو 2014 عبر صفحتها الرسمية في موقع الفيس بوك.

وكشفت لاحقا أنها تعرضت لتهديدات كبيرة من زوجها الأول بأن لديه صور عارية لها سيقوم بنشرها عبر مواقع التواصل، ما يثير فضيحة حولها، فقررت الاعتزال حتى تخلصت من كل هذه الأمور وعادت مرة أخرى للفن.

غادة عادل

اعتزلت غادة عادل الفن وقررت أن ترتدي الحجاب عام 2002، وذلك بعد حضورها للعديد من الجلسات الدينية ولكن بعد فترة قصيرة خلعت الحجاب وقررت العودة لمجال الفن.

إيمان العاصي

قررت إيمان العاصي اعتزال الفن وارتدت الحجاب، بعد ظهورها في مسلسل حضرة المتهم أبي مع الراحل نور الشريف، ولكن بعد مرور سنوات قليلة أعلنت عودتها للفن مرة أخرى وخلعها للحجاب.

عبير صبري

وقعت عبير صبري تحت ضغوط نفسية بسبب تصنيفها كممثلة إثارة وأعلنت اعتزالها الفن عام 2002 وعادت لاستئناف عملها كمحامية وارتدت الحجاب، ولكنها تخلصت من كل الضغوط عام 2010 وخلعت الحجاب وقدمت دورا أكثر إثارة فى فيلم عصافير النيل مع المخرج مجدي أحمد علي.

شمس البارودي

تُعتبر الفنانة شمس البارودي من أبرز الفنانات اللاتي اعتزلن في سن مُبكرة وتحديدًا في عام 1982، وقد اعتزلت بعد عودتها من أداء العمرة، عقب نجومية كبيرة حققتها في السبعينيات

الفنانة نورا



اعتزلت الفنانة نورا الفن في أوج نشاطها الفني وشبابها، وعلى لسان الفنانة عفاف شعيب، فإن نورا اعتزلت بشكل مفاجئ بعد سماعها لإحدى الآيات القرآنية حينها قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، والتفرغ لتربية بناتها الثلاث.

عبد الرحمن أبو زهرة

كشف أحمد عبدالرحمن أبو زهرة خلال تصريحات سابقة له عن اعتزال والده، موضحًا أن السبب وراء الاعتزال هو أن والده يريد العيش الفترة المقبلة في هدوء وسلام مع أسرته وأحفاده، كما أن حالته الصحية تستدعي الراحة.

وأضاف نجل عبد الرحمن أبو زهرة: "والدي رأى أن هذا الوقت ليس له لتقديم أعمال متميزة، كما أن طريقة تحضير العمل الفني تغيرت عما كان متعودا عليها، أيضا تغير مستوى وقيمة الأعمال الفنية التي كان يعطيها كل وقته وحياته".





ميرهان حسين



اتخذت الفنانة ميرهان حسين قرار الإعتزال بشكل مفاجيء، والذي أثار دهشه واسعة وسط جمهورها ومتابعيها، وكتبت عبر خاصية "ستوري" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وقالت فيه: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين، مش هاكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة".

وأضافت ميرهان حسين: " واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه لنفسي، لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكرًا وكتر خيركم واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني.. سلام ".

وتابعت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني.. تعبت لذلك اعتزل".



أدهم نابلسي

أوضح الفنان المعتتزل أدهم نابلسي سبب إعتزالة الغناء خلال بث مباشر على فيسبوك، قائلًا أنه لم يكن يشعر بالراحة وحاول إصلاح الأمر وساعدته فترة الحظر المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا، وقال "فترة كورونا كانت ساعدتني أشوف الأمور على حقيقتها قبلها كان سفر ولا يوجد استقرار، كنت جالسًا في البيت وبدأت أفكر واستمريت في العمل سنة تقريبًا بس اللي صار أنه في شهر رمضان الماضي كنت أعمل على ألبوم وبدأنا العمل، وقلت أريد أن أمسح السوشيال ميديا للتركيز ووجدت رسالة على السوشيال ميديا تقول "يا ليتنى قدمت لحياتى" ومسحت فعلًا السوشيال ميديا وحاولت لا أضيع دقيقة فى رمضان".

وأضاف نابلسي إنه كان يفكر في الانتهاء من البومة ثم يعتزل وقال "وفي العشر الأواخر فكرت هل أنا ضامن أني أعيش لهذا اليوم حتى اعتزل"، ومن هنا قرر الاعتزال.



زيزي عادل

أعلنت زيزي عادل اعتزالها الغناء قائلة في تصريح لها: "زمان كان كل تفكيري هلبس إيه في حفلتي وهعمل شعري إزاي واكتشفت هل لما أموت هاخد معايا الأغاني والكومنتات؟ واكتشفت إني هاخد معايا أعمالي وبدأت أفكر إني مش مستعدة أقابل ربنا بالحاجات دي، وكنت عايزة أحس إني مستعدة أقابل ربنا خصوصًا بعد وفاة شباب صغيرين بكثرة الفترة دي، والموضوع دا عملي صدمة، لأن مفيش حد صغير على الموت، ودا خوفني وأخدت قرار الاعتزال، وأتمنى أي حد يسمعني يفكر في كلامي".