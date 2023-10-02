نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثراء جبيل تنتقد محمد رمضان: "لا يستحق لقب "نمبر وان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت ثراء جبيل فكرة الألقاب الفنية، وذلك خلال حلولها كضيفة على الإعلامية مروة صبري، عبر برنامج "قعدة ستات"، والذي يُعرض على قناة اليوم باقة ألفا يوم السبت من كل أسبوع في العاشرة والنصف مساءًا.

وعلقت ثراء أنها ترفض بشدة ترويج محمد رمضان لنفسه باعتباره "نمبر وان"، كاشفة أن هذا الأمر غير حقيقي، فيما رفضت أيضًا أن تمنح اللقب لأي فنان آخر.

وأضافت ثراء أنها لا تؤيد رمضان في إطلاقه للقب على نفسه، معتبرة أن ذلك يعتبر حب زائد للنفس، وثقة مبالغ فيها لا يجب أن يتمتع بها الفنان.

وكانت ثراء جبيل كانت قد تألقت في شهر رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل "تحت الوصاية"، والذي قامت ببطولته منى زكي ودياب ومها نصار، ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج محمد شاكر خضير.



ثراء جبيل تكشف عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بالمستشفى



كشفت الفنانة ثراء جبيل عن تعرضها للتحرش، من جانب طبيب في إحدى المستشفيات بقسم الطوارئ بعد مرورها بوعكة صحية، وذلك من خلال برنامج "نص الكلام" إلى أن هذه الواقعة تعود إلى عام 2014، إذ أنها كانت تعمل ببروفات على مسرحية بقاعة سيد درويش، وشعرت بالإنهاك الشديد وارتفاع في درجة الحرارة مما اضطرها إلى الذهاب للمستشفى.

مضيفة: "دخلت إلى غرفة الكشف وقام الطبيب بالتحرش بي، خرج الكشف الحدود الطبيعية والأخلاقية وقام بلمسي بشكل خارج". تابعت: "رويت إلى زميلتي التي كانت معي ما حدث وقامت بمواجهته هي وزملائي ممن كانوا ينتظرونني بالخارج، وذهبنا به إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ ضده وتم عرضه على النيابة، فيما حاول هو إنكار ذلك".

وعن شعورها بعد تعرضها لهذا الموقف قالت ثراءجبيل: "شعرت بالانتهاك والظلم والصدمة أن طبيب يقوم بمثل هذا الفعل وهناك ميثاق شرف، ولكني لم أتنازل عن حقي".



ثراء جبيل وقصتها مع اللحم

صرحت ثراء خلال اللقاء أنها تصاب بحالة نفسية عندما ترى أي لحم حيث قالت: "أطول فترة مكلتش فيها لحمة كان من سنة أو من سنة ونص عشان بيجيلي حالة نفسية لما بشوفها وبحس إحساس سيئ إن ده كان كائن وأتدبح واحيانا بتنكس زي من اسبوعين كده وباكلها لما جسمي يبقي محتاج ده بس غير كدة بقرف، أنا نفسيا بتعب وبقرف لما باكل الحيوانات إنما عادي ممكن أكل جمبري".

مواصفات فتى أحلام ثراء جبيل

صرحت ثراء جبيل عن مواصفات فتى أحلامها وقالت يبقي ذكي ودمه خفيف، وبحب إلى شعرهم ناعم وبدقن أنا عموما ذوقي بيبقي مختلف بس في حاجات معينة كدة عيني بتروحلها بس لازم يكون دمه خفيف وبيضحكني كمان".

دور تتمنى ثراء جبيل أن تجسده

كشفت ثراء خلال اللقاء أنها كانت تتمنى أن تجسد دور نعيمة عاكف في مسلسل فقالت: "أنا بعرف أرقص كل حاجه الا البالية الوحيد إلى فشلت فيه واتعلمت الرقص مع نفسي وخدت كورسات رقص شرقي في مركز الرقص المعاصر واكتر رقاصة بحبها نعيمه عاكف ونفسي اعمل دور نعيمة عاكف في مسلسل".

ثراء جبيل تكشف عن تجربتها مع الصحافة

تحدثت ثراء عن تجاربها في الصحافه وكان من أبرزها موقف كوميدي مع الفنانة درة: "عملت مرة حوار صحفي مع درة وهي متعرفش لغايه دلوقتي الموضوع ده هي بتحبني كممثله بس متعرفش إنه كان انا، كانت متعصبه أو ي من الأسئلة الاسئلة إلى سألتها، وعملت كمان مع عمرو واكد وفيروز كروايه وسيد بدرية وعملت مع ممثلين كتير وكنت بغطي المهرجانات وبكتب مقالات عن السينما".



ثراء جبيل تكشف عن رأيها في بعض الممثلين

كشفت ثراء عن رأيها في بعض الممثلين التي تعاونت معاهم من قبل فقالت: "نيللي كريم بتحب الفسيخ، وكانت بتاكل فسيخ بجد في ذات هي وباسم سمرة، باسم سمرة بني ادم رايق وحنان مطاوع حنينه ورقيقه تحس أنها أمك الحنينه عليك وإياد نصار برنس".