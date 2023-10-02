نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرتها متر في متر.. آخر كلمات أحلام جريتلي قبل وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عشقت الفن عشقًا لا مثيل له والمسرح بشكل خاص، قدمت مشوارا فنيا طويلا من الأعمال الفنية المهمة على مدار تاريخها، عملت لمدة 33عاما على مسرح الطليعة، استطاعت من خلاله أن تثبت للجمهور أنها فنانة من الطراز الثقيل، وحازت مكانة خاصة وسط نجمات جيلها، ولدت في شهر فبراير سنة 1948، اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة وهي أخت الفنانة إنعام الجريتلي.

آخر كلمات أحلام جريتلي قبل وفاتها

كانت آخر كلمات الفنانة الراحلة قبل وفاتها نشرتها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «الدنيا دي غريبة قوي، يوم فرح ويوم حزن، امبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم سبحان الله، وأهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر في متر».

وفاة أحلام الجريتلي

وقد فارقت عالمنا في يوم 28 فبراير سنة 2021 بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 70 سنة وتركت لنا مجلد كبير حافل بأعمالها الخالدة التي أثرت فينا وستظل إرثًا لها حتى وإن فارقتنا.

أبرز أعمال أحلام الجريتلي

قدمت عدد من الافلام منها:«شباب تيك أوي وأيام الخادمة أحلام، وواحد صحيح، وساعة ونصف، وركلام، وحلاوة روح»، وفي الاعمال الدرامية منها مسلسل حكايات «المدندش، ومن أطلق الرصاص على هند علام، ولحظات حرجة، والسندريلا، وسيت كوم راجل وست ستات، والأسطورة، ويونس ولد فضة، اللعبة 2، ولؤلؤ ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، والبرنس، والفتوة»، وقدمت بصوتها شخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى، ومن أشهر أدوار أحلام الجريتلى، شخصية أزمة في فيلم «حياة الإمبراطور الجديدة»، ومدام راقية في فيلم «قطط ذوات»، والملكة في فيلم «حياة حشرة»، وكوكو هانم في فيلم «روبين هود»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، وتمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم، ممن ارتبطوا بها.

آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل القاهرة كابول عام 2021، إذ أنها توفيت بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في العمل الدرامي، "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، ايناس كامل، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد، إسراء رخا، سميرة الأسير، يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.