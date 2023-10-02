نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانت فعلا ليلة عمر.. أنغام تعبر عن سعادتها بنجاح حفلتيها في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت المطربة أنغام حفلين غنائيين فى دولة الكويت، أولهما مساء يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، وحفل آخر أول أمس بعد نفاد تذاكر الحفل الأول، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وعبرت أنغام عن سعادتها بنجاح حفلتيها في الكويت وذلك بنشرها مجموعة من الصور بإطلالتها من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: وكانت فعلًا ليلة عُمر الليلة الثانية من مهرجان ليلة عمر..أنغام في الكويت".

ظهور ابن أنغام معها في الحفل



وقدمت أنغام نجلها للجمهور قائلة: «عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني ييجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي ده، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم».

وأضافت: «علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، ودي مسؤوليتكم بقى، هسيبهولكم وانتوا اتصرفوا معاه».



حفل أنغام في أوبرا دبي

كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي يوم 20 أكتوبر المقبل، وروجت أنغام للحفل من خلالها نشرها البوستر الرسمي عن عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت أنغام قائلة: ميعادنا في أوبرا دبي يوم ٢٠ أكتوبر التذاكر متاحة من خلال اللينك الموجود في البايو أنغام في دبي".

حفل أنغام في مهرجان العلمين

يشار إلى أن أنغام كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا في شهر أغسطس الماضي من مهرجان العلمين في دورته الأولى، رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألقت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين، وسط تصفيق الجمهور بأغانى "هتشتاقوا" و"حالة خاصة جدا" و"بتعدى السنين".

وقالت النجمة أنغام من على خشبة مسرح حفلها بمهرجان العلمين إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى الذى يعتبر من أجمل المناطق التي عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهورى وحشني جدا". وبدأت أنغام حفلها بمهرجان العلمين بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

آخر أعمال أنغام

يذكر أن آخر أعمال أنغام كان طرحها أغنية سيبك أنت عبر قناتها الرسمية على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، الحان وليد سعد، توزيع مادي، ميكس وماستر: امير محروس. اخراج: عادل جمال.