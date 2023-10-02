نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلادها.. محطات من حياة مديحة سالم وسبب اعتزالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، حيث إنها من مواليد 2 أكتوبر وتميزت على الشاشة بملامحها الجميلة واشتهرت بتقديم الأدوار الثانية أمام كبار النجوم الفن، وحصلت على الثانوية العامة من مدرسة البنات بالزمالك وبعد وفاة أبيها انقطعت عن الدراسة وسلكت طريق التمثيل، وبدأت رحلتها الفنية وهي في السابعة عشرة من عمرها من اكتشفها وقدمها للسينما المخرج محمود ذو الفقار وتم حصرها في أدوار الحب والرومانسية والفتاة المراهقة التي تبحث عن شريك لحياتها.

أبرز أعمال مديحة سالم

شاركت في عدد كبير من الافلام منها:" بلا دموع، مذكرات تلميذة، آه من حواء، ام العروسة الليلة الأخيرة، العريس يصل غدًا، القط الأسود، العزاب الثلاثة، هي والرجال، أغلى من حياتى، 3 لصوص، الراجل دا هيجننى، لصوص لكن ظرفاء، حواء على الطريق، ملكة الليل، حب وكبرياء، كما قدمت عددا من المسلسلات منها "القط الأسود" مع الفنان الكبير محمود المليجي، و"الرجل والحصان" و"هارب من الأيام"، كما قدمت أيضا بعض الأدوار الجادة البعيدة عن الكوميدية، مثل أدوارها بأفلام "الناس والنيل" مع سعاد حسني، "ملكة الليل" مع هند رستم، و"حب وكبرياء" مع نجلاء فتحي وفي بداية الثمانينيات قررت الاعتزال، ثم عادت وقدمت عملها الأخير "القضاء في الإسلام" عام 2001.

اعتزال مديحة سالم للفن

وأعلنت مديحة سالم إعتزالها التمثيل لتفرغ لحياتها الأسرية وعائلتها، وبعد ذلك ارتدت الحجاب، والجزء التاسع من مسلسل القضاء فى الإسلام آخر ظهور لها على الشاشة عام 2000 ورحلت في 19 نوفمبر 2015، تزوجت مديحة سالم، وابتعدت عن الفن واعتزلته في مطلع الثمانينات وتفرغت لحياتها الأسرية.

زواج مديحة سالم

تزوجت مديحة سالم مرتين الأولى من المنتج فؤاد صلاح الدين وانجبت منه ابنتها الوحيدة ثم انفصلا بسبب اختلاف طبيعة الحياة وتزوجت مرة أخرى ولكن عقب وفاة زوجها الثاني عادت مرة أخرى للمنتج فؤاد صلاح الدين بعد 20 عاما من الطلاق، كما روت ابنتها تدخل الفنانة تحية كاريوكا في زواج مديحة سالم حيث اقنعتها بالزواج من فؤاد صلاح الدين حيث رفضت في بداية الأمر بسبب رغبتها في التركيز في التمثيل كما اقنعت تحية كاريوكا والدة مديحة سالم بالموافقة حيث رفضت تزويج ابنتها من شخص من داخل الوسط الفني.

وفاة مديحة سالم

دفعت ابنتها بوسي لنقلها لأحد المستشفيات بالمهندسين، حيث كانت تعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي، وظلت بالمستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، توفيت في عام 2015، وقد انتشر لها صورة في آخر أيامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الحجاب، رفضت الفنانة مديحة سالم في آخر أيامها أن تذهب إلى المستشفى وأصرت على البقاء في المنزل، إلا أن تدهور حالتها أدى إلى نقلها إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، إلى أن رحلت عن عالمنا في عام 2015.