نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة التمييز تصدر حكم نهائي بشأن قضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محكمة التمييز اليوم الإثنين بإصدار قرارها النهائي بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من تاريخ القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بقتله لشاب سوري يدعى محمد الموسى بطلق ناري.

قرار المحكمة ببراءة زوج نانسي عجرم

وقررت المحكمة منع محاكمته بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بعدما استندت في حكمها إلى الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها زوج نانسي وخوفه على أسرته، وجاء ذلك حسبما نشرت الصحف اللبنانية.

وتضمن نص قرار المحكمة كالتالي: أنه طبقا لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.

عائلة القتيل تتقدم بنقض



وكانت عائلة القتيل في وقت سابق، قامت بتقديم طلب نقض القرار الذي كانت أصدرته المحكمة في فبراير 2023، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المُدعى عليه فادي مخايل الهاشم، حيث طالبت العائلة وقتها بالعقوبة وإلزامه بدفع التعويضات الشخصية وتضمينه الرسوم والنفقات، الأمر الذي دفع محامي الهاشم في 25/4/2023 بطلب ردّ التمييز شكلا وردّه من الأساس بسبب عدم استيفائه لأي من الشروط الشكلية المفروضة قانونيًا، ولعدم توفر الشرط الشكلي الخاص، إلى أن أصدرت محكمة التمييز قرارها الأخير بإعفاء فادي من كل التهم.

يُذكر أن الدكتور فادي الهاشم كان قد أطلق النار على الشاب محمد الموسى بعد قيامه بالتسلل واقتحام منزله وهو يحمل مسدسًا، صباح الأحد 5 يناير 2020، الأمر الذي دفع فادي الهاشم إلى إطلاق النار بطريقة عشوائية لحظة اقتراب محمد الموسى من غرفة بناته كدفاع عن النفس وعنهم والذي انتهى بوفاة محمد فورًا.