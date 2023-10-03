نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تتصدر اليوتيوب بـ أغنية "مانجا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجمة الكبيرة أصالة نصري تريند تطبيق يوتيوب، وذلك بعد طرحها أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم“مانجا ” والتي تخطت حاجز مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات، قليلة، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من غناء الشاعر مصطفى حسن، الملحن مصطفي العسال، الموزع الموسيقي توما

طرح ألبوم لحقت نفسي

ويذكر أن طرحت الفنانة أصالة، الجزء الأول من أغاني ألبومها الجديد بعنوان لحقت نفسي، المكون 6 أغنيات، منهم أغنية مارس إبريل، الأخبار الحلوة، ولحقت نفسي، ومانجا وغيرها من الأغاني.

أصالة توجه الشكر لجمهورها

كما وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة شكر إلي جمهورها تعبر عن سعادتها بردود الأفعال، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تويتر وكتبت: ياحبايبي وأصحابي أنتوا وأهلي شكرًا على الدّعم اللامحدود الّلي مو مخلّيني حتّى أعرف نام هالمحبّة العظيمة اللي غمرتوني فيها أنا بعرف إنّه الحظ كان مرافقني من بدايتي ولكن ردود أفعالكم هالمرّة رجّعتني بدل ما أنا عشرين حاسّه إنّي طفلة سعيدة عمري ماشفت غير الفرح بفضل الله ومحبّتكم

ما هى كلمات أغنية "مانجا" ؟

ويقول مقطع من الأغنية:" يازينة الفواكه يا مانجا مانجا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة تمشي على الأرض التراب يتحول حنه.

والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني، إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانة الشغلانة، يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة، اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا تحبني ولا اطخ روحي بطبنجه، يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

آخر أعمال أصالة الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال أصالة هو دويتو «الحب الأبدي»، مع الفنان ماجد المهندس، الذي أطلقته مؤخرًا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر فائق حسن، ألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس.