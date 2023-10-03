قبل طرحه.. ننشر القائمة النهائية لأغاني ألبوم مُسلم الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد المطرب مُسلم، لطرح ألبوم غنائي جديد يضم 15 أغنية وذلك عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب والتطبيقات الموسيقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينفرد "دوت الخليج الفني" بنشر القائمة النهائية لأغاني ألبوم مسلم الجديد، وهي: واحد زيك، بقينا اتنين، زحمة المشاوير، عم الحزين، من عيني وسيقدمها على جزأين مع المطرب علي الدين عمر، البقاء لله، من غير مناسبة، ماتتحبيش،ربنا موجود، واحشاك، ساعة شيطان، اسمعني، كفاية علام، بكدب.

ويتعاون مع مُسلم، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.



جدير بالذكر أن مُسلم، شوق جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب:" كنتوا عايزين اغنية جديدة صح ؟.. طيب اديني هنزلكم ألبوم فيه ١٥ اغنية".