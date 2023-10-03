قبل طرحها.. رامي جمال ينشر مقطع من كلمات أغنية "جيت متأخر"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان رامي جمال جمهوره، منذ قليل بمقطع من كلمات أغنية “جيت متأخر”، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

كلمات أغنية “جيت متأخر”

نشر رامي جمال صورة جديدة له، وعلق عليها قائلًا:"ما أنا كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد، ايوة نصيب وارد يمكن خير، بالعافيه طلعت بقلبي سليم ف أنا مش عايز، أي كلام خالص قلت كتير".

من هم فريق عمل أغنية رامي جمال الجديدة "جيت متأخر"؟



أغنية "جيت متأخر"، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر.

فيها حاجه زي السحر.. رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة" جيت متأخر"

وكان رامي جمال قد شوق جمهوره لتلك الأغنية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية، مُعلقًا عليه: "تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب أول ألبوم فترة مش سهلة، العشر أغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم، وهنبدأ مرحلة جديدة تمامًا، وده وعد هنبدأ بأغنية جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وأنا عادة مبحبش أسمع شغلي إن فيها حاجه زي السحر كده أنا شخصيًا مدمنها، على قد ما هشوفكم متحمسين وأشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعة، ها جاهزين ".

ما هي آخر أغاني رامي جمال؟



وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "هيبدأ يتكلم"، التي تصدر من خلالها تريند" يوتيوب"، وهي من إنتاج شركة رامي جمال «ار جي»، وهي من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية "هيبدأ يتكلم" لـ رامي جمال

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي أستبيع مشواره بقى صعب يشقي

مش حلو أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمه وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي أستبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلو أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه وده سايقه العند وسرقوا.