نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته الجمعة المقبلة، بـ ستاد أسوان، وذلك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

حفل محمد رمضان

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن شارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

يحكي المسلسل قصة جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الممثل محمد رمضان، وهو رجل أعمال شهير بتعدد زيجاته، إذ تزوج 4 مرات، ولكنه يواجه أزمة عائلية صادمة بعد اختطاف ابنه الوحيد من قبل عدوه الذي يريد الانتقام من العمدة وجعل نسل عائلته يجف، ومن ثم، يتعرف جعفر على عايدة ويقع في حبها حد الجنون، ولكن تكون قصة حبهما محفوفة بالمخاطر، خصوصًا بعد عودة ابن جعفر العمدة من الاختطاف، حيث يدعي جعفر أمام والدة الطفل أنه توفي ليسقط أي شكوك حول عدم صحة الحادثة، لكن يتم اكتشاف الحقيقة ويعود الابن مرة أخرى في ظل صراع شديد بين الحقائق والأكاذيب وبين الحب الحقيقي والمزيف