نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تكشف لـ "الفجر الفني": كواليس مسلسل "ألفريدو" ومدى توقعها نجاحه (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت أن تخطف الأنظار إليها وتحقق نجاحًا كبيرًا بشخصية سوسو، التي تقدمها في مسلسل "الفريدو" عن كتاب "55 مشكلة حب"، وبعد ذلك النجاح وتصدر المسلسل التريند تحدث "الفجر الفني" مع الفنانة إلهام شاهين التي كشفت في تصريح خاص كواليس المسلسل ومدي توقعها نجاحها وكشفت لنا عن حقيقة وجود شخصية سوسو في الحياة.

وكشفت إلهام شاهين، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني "كواليس مسلسل "الفريدو" قائلة: "الكواليس كانت رائعة الحقيقة الكل كان بيجتهد أنه يقدم أحلي ما عنده وكان في جدية شديدة في الشغل وكان في بينا حالة إنسانية يعني جميلة يبدو أن الفنيات والعلاقة الموجودة بين سوسو وفريد كان كله متأثر بيها يعني كل العاملين سواء اللي قدام الكاميرا أو ورا الكاميرا".

واستكملت حديثها قائلة: "يعني الكواليس كانت رائعة يعني انا بشتغل مع مجموعة شباب رائعين على كل المستويات أمام الكاميرا ووراء الكاميرا كلهم كانوا رائعين وكلهم أنا أول مرة بلتقي بيهم، يعني معرفش وجودي كان عامل حالة من الحماس يبدو أو زي ما هما قالولي يعني انا شايفة أن كلهم عملوا شغل رائع جميل، يعني المخرج والكاتب عمرو محمود ياسين عامل شغل رائع هو والورشة اللي معاه، مدير التصوير والديكور كان عاجبني جدًا والموسيقي بتاعت العمل اتعملت كمان حلوة جدا، يعني كل حاجة الحقيقة أنا سعيدة بالعمل جدًا".

وعن توقعها نجاح المسلسل قالت: "أنا عارفة أنه عمل معمول كويس أوي معمول بإهتمام شديد من الجميع، وأنه كمان موضوع إنساني مؤثر وإن الناس في احتياج للنوعية الإنسانية دي اللي فيها علاقات إنسانية وصلة الرحم وجو العائلة والأسرة يعني الإنسانيات دي إحنا مفتقدينها على الشاشة".

وأضافت قائلة: "فكنت عارفة أن الناس هتكون مشتاقة ل ده كان قلقي الوحيد أن الناس بتشوف اكتر في رمضان طيب لو في غير رمضان هيتشاف كويس ولا لا لكن الحقيقة فوجئت لأن كم المشاهدة رهيب وأن فعلًا الحاجة اللي معمولة بطريقة كويسة وضمير بتوصل للجمهور، يعني الناس بتروح للعمل الكويس في أي وقت".

وأوضحت رأيها في تقديم المسلسلات المأخوذة عن قصص واقعية قائلة: “شخصية سوسو هي شخصية حقيقية لأن كتاب 55 مشكلة حب كان مشاكل الناس بتبعتها لدكتور مصطفي محمود يقول رأيه فيها ف دي قصة حقيقية حصلت في الحياة. عادي لأن كل القصص اللي بنقدمها احنا بنستقيها من الحياة مش بناخذها من حياة أخري بناخذ الأحداث من حياتنا”.