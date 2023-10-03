نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد: "الكوميديا صعبة بالنسبالي.. وكنت خايفة من عنبة عشان عمره ممثل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مايان السيد والمطرب عنبة ضيفان على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وتحدثت مايان السيد عن مشاركتها في مسلسل "1000 حمد الله علي السلامة" الذي تم عرضة في السباق الرمضاني الماضي، قائلة: "أول مرة أقدم كوميدى مع المطرب عنبة فى مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" فهو كوميديان بالفطرة، وعندما عرفت أن عنبة سيشارك معى "قولت يا لهوي هايجيبوا واحد عمره ما مثل.. بس اتفاجئت!".

وتابعت أن أصعب شئ بالنسبة لها الكوميديا لأنها لأول مرة تقدمها على الشاشة ولكن البعض ساعدها فى المسلسل لتقديم الشخصية بطريقة صحيحة.

وخلال الحلقة قدمت مايان السيد دويتو غنائى مع المطرب عنبة "مخصماك"، وقال المطرب مصطفى سعيد "عنبة"، كنت بحب التمثيل وجاءت لى أدوار كثيرة لأن أكون بطل العمل ورفضت ذلك لأنى ببدأ من الصفر، لافتا إلى أن مايان السيد تحاول أن تشكرنى قدام الناس لكن هى مش كدة دى برج عقرب.

مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة

يذكر ان مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" تدور أحداثة حول امرأة تعود من الخارج لتأخذ ميراثها من زوجها، وهو عمل كوميدي اجتماعي بطولة النجمة يسرا بالتعاون مع شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج العدل جروب.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا ويشارك في بطولته أيضًا شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، محمود الليثي وسماء ابراهيم، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.