نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. صلاح عبد الله وبناته ضيوف "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان صلاح عبدالله وبناته، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc الفضائية.

صلاح عبدالله في برنامج "صاحبة السعادة"

ومن المقرر أن يتحدث صلاح عبدالله عن كواليس حياته مع بناته وابرز المواقف الطريفة بينهم.

آخر أعمال صلاح عبدالله

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، شارك مؤخرا في مسلسل " سفاح الجيزة" وشاركه البطولة كل من: أحمد فهمي، ميمي جمال، باسم سمرة، داليا شوقي، ركين سعد، جيهان الشماشرجي، حنان يوسف، ريم حجاب، أحمد فهيم، لبنى ونس، تأليف محمد صلاح عزب، إخراج هادي الباجوري.

وشارك صلاح عبدالله أيضا في مسلسل “ ليه لأ ” الجزء الثالث بطولة نيللي كريم، حنين سعيد، عايدة رياض، كمال أدهم، فريدة رجب، إنجي علي، وعدد آخر من الفنانين والمسلسل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.

آخر أعماله الرمضانية

شارك الفنان صلاح عبد الله في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "جت سليمة" مع النجمة دنيا سمير غانم، ومسلسل "سره الباتع" مع النجم أحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى وأحمد السعدني وحسين فهمي وهالة صدقي وغيرهم من النجوم اخراج خالد يوسف.

آخر أعماله السينمائية

شارك صلاح عبدالله في فيلم" البطة الصفرا"، وشاركه البطولة: غادة عادل، محمود حافظ، محمد عبدالرحمن، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، سامي مغاوري، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.