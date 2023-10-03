مايان السيد: أول ما شوفت يسرا كنت مخضوضة.. وعنبة كوميديان بالفطرة

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مايان السيد والمطرب عنبة ضيفان على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

مايان السيد: أول مرة شفت فيها يسرا كنت مخضوضة

وكشفت مايان السيد عن تفاصيل تعاونها مع الفنانة يسرا، في مسلسل حرب أهلية، ومسلسل 1000 حمد الله على السلامة، قائلة: "من سنتين أول مرة أشوف فيها يسرا كنت مخضوضة، وبعدين شوية شوية الموضوع هدي، وخلاص خدت عليها، والسنادي بقيت واخدة عليها وبعتبرها حد من العيلة وبنهزر، وبروح أقعد على حجرها واحضنها".

مايان السيد: أصعب حاجة في المسلسل الكوميديا

وتابعت: “أصعب حاجة في المسلسل كان الكوميدي، أول مرة أعمل كوميدي فكان تحدي كبير، والكوميديانات اللي معانا كانوا بيساعدونا، وعنبة كوميديان بالفطرة”.

وخلال الحلقة قدمت مايان السيد دويتو غنائى مع المطرب عنبة "مخصماك"، وقال المطرب مصطفى سعيد "عنبة"، كنت بحب التمثيل وجاءت لى أدوار كثيرة لأن أكون بطل العمل ورفضت ذلك لأنى ببدأ من الصفر، لافتا إلى أن مايان السيد تحاول أن تشكرنى قدام الناس لكن هى مش كدة دى برج عقرب.

أحداث مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة

وتدور أحداث «1000 حمد لله على السلامة» حول امرأة تعود من الخارج لتأخذ ميراثها من زوجها، وهو عمل كوميدي اجتماعي بطولة النجمة يسرا بالتعاون مع شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج العدل جروب.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا ويشارك في بطولته أيضًا شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، محمود الليثي وسماء ابراهيم، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.