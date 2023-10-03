انت الان تتابع خبر أعلى بكثير من عمرو أديب.. راتب المذيع هشام حداد الشهري سيصيبكم بالصدمة!!رقم فاق كل التوقعات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المذيع اللبناني هشام حداد عن أنه تقاضى مبلغاً يزيد عن 500 ألف دولار عند انتقاله إلى قناة الـ MTV.

في حواره مع الإعلامية ديانا فاخوري، أكد حداد أنه تم تداول أخبار تفيد بأنه حصل على 500 ألف دولار على مدى 5 سنوات عند انتقاله من الـ LBCI إلى قناة MTV، ما يعني أنه كان يتقاضى مبلغًا سنويًا يبلغ 100 ألف دولار، أي ما يعادل 8 آلاف دولار شهريًا. ولكن حداد أكد أنه يتقاضى مبلغًا أعلى من ذلك، مشيرًا إلى أن 8 آلاف دولار ليست مبلغًا كبيرًا بالنسبة له.وأشار حداد إلى أنه في قناة MTV يهتم بشكل شخصي بإنتاج برنامجه، ويتقاضى مبلغًا إضافيًا على راتبه الأساسي، مؤكدًا أنه يعتبر من بين المذيعين الأعلى أجرًا في لبنان.