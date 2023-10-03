انت الان تتابع خبر (أتأثر بالإشاعات.. وفهمي مش بيحب الغلطات)، ملخص تصريحات هنا الزاهد المثيرة في برنامج (الحكاية)، هل كشفت هذه الحقائق عن جانب آخر من شخصيتها المثيرة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، وكشفت عن العديد من التفاصيل والتصريحات الخاصية بحياتها الخاصة والعملية، كما تحدثت ايضا عن آخر أعمالها مسلسل «سيب وأنا سيب»، والذي شاركه في بطولته الفنان أحمد السعدني، وحقق العمل نجاحا ضخم بسبب قصته الكوميدية.

ونرصد أبرز تصريحات هنا الزاهد مع الإعلامي عمرو أديب في «الحكاية»:

هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها بزوجها وكيف ترد على الشائعات؟

ــ شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ومرارتي اتفقعت بسبب الحصوات.

ــ علشان إنت اخترت تبقى ممثل أي إشاعة تتطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تؤثر على نفسيتك.

ــ أنا إنسانة وأتأثر بالشائعات، لكن مش برد، وأحب حياتي الشخصية تبقى بعيد عن شغلي وأحب الناس تتكلم عن أعمالي بس.

ــأخاف من أحمد فهمي جدا في التصوير، لإنه في الشغل متوتر جدا ومش بيحب الغلطات.

ــ انا وأحمد اشتغلنا مع بعض في الواد سيد الشحات ومستر إكس، والحمد لله كان وشي حلو عليه.

هنا الزاهد تتحدث عن سيب وأنا أسيب والتعاون مع أحمد السعدني

تحدثت هنا الزاهد عن كواليس مسلسل «سيب وانا أسيب قائلة: الكيميا بيني وبين أحمد السعدني وكل فريق العمل واضحة في المسلسل.

ــ في البداية كنت فاكرة السعدني رخم كنت بشوفه في الجيم كذا مرة، وكان بيسلم بطريقة غريبة.

ــ أحمد السعدني ضربني بجد في مشهد من مسلسل «سيب وأنا أسيب» وأنا قلتله بطل غباء.

ــ سألت نفسي أول مره قابلت فيها أحمد السعدني وقلت هل هو دمه تقيل، أو يمكن بيكرهني، واكتشفت بعدها إنه كان مكسوف وبيحبني جدا كممثلة.

هنا الزاهد: أخاف على شعري جدا

كما كشفت هنا الزاهد في لقائها انها تحرص دائما للحفاظ على شعرها، وقالت: «بخاف على شعري جدا ومش بعمله».

ــ الزاهد: شعري في الحقيقة عامل زي على ربيع، وبتكسف أنزل بحر قدام حد بسبب انه هيتصدم بعدين.

أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

كنت آخر اعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل «سيب وأنا أسيب»، والذي شاركها في بطولته أحمد السعدني، ومحمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبوالريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.