نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "مرعي البريمو" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “مرعي البريمو”، بطولة الفنان محمد هنيدي، إيرادات متواضعة للغاية، في شباك التذاكر، أمس الإثنين، فقد جاء في المركز العاشر والأخير بين الأفلام المنافسة، فقد حقق أقل من ألف جنيه، وبالتحديد 873 جنيهًا فقطً، ليُصبح مُهددًا بالرفع من السينمات، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ما الدور الذي يجسده الفنان محمد هنيدي خلال فيلم “مرعي البريمو”؟

يعود النجم محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى بعدما قدمها سابقًا في أفلام "الهروب" و"صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"عسكر في المعسكر"، حيث يجسد هنيدى في فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية.

الأبطال المشاركين في فيلم “مرعي البريمو”



الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، ونانسي صلاح.

قصة فيلم مرعي البريمو

يجسد الفنان محمد هنيدي شخصية مرعي البريمو، وهو تاجر بطيخ، ويجسد لطفي لبيب جد الأخير، ومصطفى أبو سريع يجسد زوج أخت مرعي البريمو، حيث يواجه مرعي البريمو العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية

ما هي أبرز أحداث فيلم مرعي البريمو؟



فيلم مرعي البريمو، يجسد خلال أحداثه النجم محمد هنيدي شخصية مرعي البريمو، كاركتر صعيدي، يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ما هي آخر أعمال النجم محمد هنيدي السينمائية؟

يذكر أن آخر أفلام الفنان محمد هنيدي هو فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، الذي حقق نجاحا جماهيريا مؤخرا خلال فترة عرضه في دور العرض السينمائي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، من بينهم الفنانة اللبنانية نور، والفنان محمد سلام،والفنان محمود حافظ، والفنانة رحمة أحمد، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث يجسد “هنيدي” شخصية طبيب تجميل يُدعى “نبيل” ، ويشتهر نبيل الجميل بأنه طبيب التجميل الخاص بعدد من سيدات المجتمع المرموقات، ومن أبرز زائراته في العيادة الخاصة به الفنانة نور اللبنانية، والفنانة رحمة أحمد، والفنانة مادلين طبر واللاتي يشاركن في بطولة الفيلم.