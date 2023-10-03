نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الاحتفال بإصدار السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل بمعرض الرياض الدولي للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، يحتفي معرض الرياض الدولي للكتاب غدًا الأربعاء بتدشين كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل "رحمه الله" تحت عنوان "من مكة وإليها"، والذي يتناول السيرة الذاتية للراحل من ولادته وحتى وفاته ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بالعاصمة المقدسة.

من الذين سوف يحضرون حفل تدشين كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل؟

ومن المُقرر أن يشهد حفل التدشين أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والدبلوماسية رفيعة المستوى من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فضلًا عن أصدقائه المقربين الذين عاصروه في مختلف محطاته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وسط مشاركة من أبنائه وأحفاده، يتقدمهم عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، ورئيس مجلس إدارة شركة "دله البركة" القابضة، ومحي الدين صالح كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دله البركة" القابضة.

نبذة عن السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل



وعملت على إعداد السيرة الذاتية للراحل الشيخ صالح كامل "رحمه الله"، الكاتبة والباحثة المتخصصة في كتابة سير الشخصيات والإعلام، "ندى عيد" والتي ساهمت بخبراتها في العديد من الإصدارات والمؤلفات عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والعامّة.

لمحة عن معرض الرياض الدولي



يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والذي يُشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلق الخميس الماضي تحت شعار "وجهة ملهمة"، وهو أكبر معرض للكتاب على مستوى المملكة، من حيث تنوع البرنامج الثقافي، والفعاليات المعدة لجميع الفئات العمرية، "، في رحلة معرفية تمتد على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويجمع أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وبمشاركة ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية، فضلا عن عرض خاص لمخطوطات ومقتنيات نادرة يفوق عددها 25 قطعة ولوحة فنية.