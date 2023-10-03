نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهالي الاسكندرية يستقبلون الفنان خالد زكي بترحيب حار في ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عقدت اليوم الثلاثاء ندوة لتكريم الفنان الكبير خالد زكي ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال٣٩، بحضور محموعة كبيرة من نجوم الفن منهم علي بدرخان، أحمد وفيق، محمد عبد العزيز، سهير شلبي وغيرهم.



بدأ الفنان خالد زكي حديثه وقال:" أوجه الشكر لكل من عملت معهم في مشواري الفني ولهم مني كل التحية والتقدثر فهم من دفعونا للإجادة من خلال النقد والجمهور، وأنا أحترم كل رأى والملاحظات التي يقولها المشاهدين، وأطور من نفسي دائما.

خالد زكي يتحدث عن تفاصيل دوره في مسلسل صاحب السعادة والوقوف أمام الزعيم

وتحدث عن دور وزير الداخلية في صاحب السعادة وقال:" كنت سعيد لوقوفي أمام الزعيم عادل أمام، ولكن الشخصية كانت في منتهى الخطورة خصوصا إنه تدمج بين الكوميديا والتراجيديا وأنا لست شخصا كوميديا، واحب ان أعرف قبل أن أبدأ أبعاد الشخصية، وبخبرتي ودراستي أوأديها بشكل جيد، ويجب ان أتبع تعليمات المخرج لأنه يكون مهتم بخروج أبطالة بأحسن صورة، ونجاح العمل هو نجاح لنا جميعا وعلينا أن نبتعد عن دائرة الذاتية، ولكن حينما أقدم دور جيد فهذا يعود على كل العاملين بالخير.

خالد زكي وحديثه عن زوجته



وتمنى خالد زكي أن تتواجد معه زوجته في هذا اليوم وقال:" هى رفيقة رحلة العمر وقصة حب مهولة لمدة ٤٧ سنة، وايضا كان يهمني ان يتواجد معي أولادي".

أهم المحطات في حياة خالد زكي

وتحدث عن رفضه لمسلسل أبناء الأعزاء شكرًا في البداية وقال:" أكتشفت بعد عامين أن رفضي كان خطأ والذي قدم الدور بدلا مني الفنان فاروق الفيشاوي، وكان فتحة خير عليه".

وعن دوره في فيلم طباخ الريس قال:" مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميز جدًا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، والكتابة كانت بعناية شديدة جدًا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس وأعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج كلمني وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدًا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبد العزيز وبعدها أعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم".

وتابع:" سعيد حامد كان قد أرسل لي من فترة دور ضيف شرف في فيلم على جنب يا اسطى وأعتذرت، والإعتذار وقتها كان يؤخذ بحساسية شديدة وسبب في غيابي سنوات عن السينما، وحينما تواصلنا بخصوص فيلم طباخ الريس رحب كثيرا وأصبح بيينا صداقة كبيرة، وبعد طرح الفيلم حقق نجاحا كبيرا في الشارع، وذهب الراحل طلعت زكريا لمقابلة الرئيس.

خالد زكي يكشف تفاصيل اختيار أعماله

وعن طريقة إختيار أعماله قال:" أبحث دائما عن الاعمال التي تضيف لمشواري الغني ومن بداياتي بعد تقديم ثلاثة أعمال عملت مع محمود المليجي وقال لي أتوسم فيك خيرا، ونصحني بأن أتواجد في أعمال مهمة ولا أهتم بالإنتشار حتى لو بقيت في منزلي دون أموال، ومن البداية لم أسعى للإنتشار، وهذا نابع من إحترامي لجمهوري وللنقاد وأريد ان يقال لأولادي ان والدكم قدم اعمالا جيدة، ودائما أترك كل حياتي وخطواتي لله.

وكشف "زكي" عن قلة أعمالة المسرحية وقال:" تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت في القومي حتى خرجت على المعاش، قدمت ٥ أعمال مسرحية في القطاع الحكومي، و٢ في القطاع الخاص، وبعد ماقدمت تلك الأعمال طلبت في أكثر من مسرحية ولكن لم أجد العرض المناسب لي لأتواجد لذلك كنت أعتذر.

جاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديرًا لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

لمحة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت أمس الأحد، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ/ محمد طوسون ومكياج وملابس/ مارينا مجدي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.