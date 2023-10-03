تحت رعاية وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل باليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تحتفل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر المجيدة حيث تقيم عدد من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

تفاصيل اليوبيل الذهبي في الأوبرا

ففي الثامنة والنصف مساء الجمعة 6 أكتوبر على المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم الاوبرا سارة ذكي، أحمد عصام، أحمد سعيد، إيناس عز الدين مختارات من الاعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطني للشعب المصري منها تحيا مصر، هنحب مين، يا بوي يا مصر، على الرباية، حلوين دول، مصر اليوم في عيد وغيرها.

وفى الثامنة والنصف مساء السبت 7 اكتوبر على مسرح الجمهورية يقام حفل لطلاب مركز تنمية المواهب يجمع مختارات من الأعمال الوطنية وتابلوهات استعراضية حماسية.

كما يحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر امسية في الثامنة والنصف مساء الخميس 5 أكتوبر بمسرح أوبرا دمنهور تضم باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية منها يا حبيبتي يا مصر، يا حلو ناديلي، طاير يا هوى، امتى الزمان، بيت العز،وغيرها

ويعقد في السابعة مساء الاثنين 9 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور لقاء يستضيف اللواء يحيى اللقاني من ابطال القوات المسلحة، القبطان عمر عز الدين قائد عمليات ايلات ويديره الدكتور محمد عبد الغني تحت إشراف الفنان أمين الصرفي ويتخلله أوبريت بطولات أكتوبر وفقرة فنية للشاعرين محمود الكريتي.

وفى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 10 أكتوبر يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية " حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام بمصاحبة اوركسترا الاطفال والطلائع والشباب تحت اشراف الدكتورة نيفين المحمودى حفلا يتضمن نخبة مختارة من الاعمال التى تبرز الولاء والانتماء للوطن.