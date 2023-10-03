حلقة تدريبية لبرنامج «مندلي» بمكتبة المعرفة العامة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

ضمن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، نفذت دائرة المكتبات حلقة تدريبية حول استخدامات برنامج مندلي في إدارة المراجع، وذلك في مكتبة المعرفة العامة، ضمن خطة تدريب طلبة الدراسات العُليا والباحثين الأكاديميين. قدّم الحلقة المدّرب محمد بن عبدالله الحسيني الذي عرّف المشاركين ببرنامج مندلي، حيث إنه أداة متخصصة في إدراج التوثيق بصورة تلقائية وتنظيم مراجع المقالات والأبحاث العلمية، وهو مستخدم بشكل واسع بين الباحثين والأكاديميين في مختلف أنحاء العالم، يساعد هذا البرنامج على تنظيم وتصنيف المقالات والأبحاث بطريقة فعالة، ويقدم ميزات تعاونية تسهل للباحثين التعامل مع الأبحاث بشكل فعّال. واشتملت الحلقة في محورها الأول على نظريات برنامج مندلي، وتستكمل اليوم الأربعاء محورها الثاني في التطبيقات العملية للبرنامج، وتدريب الطلبة على استخدامه وفهمه والحصول على أكبر فائدة منه خلال مشوراهم الدراسي.

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