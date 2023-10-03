قراءات فـي المصادر الحضارية العمانية فـي المنتدى الأدبي

فيما أقيمت ندوة عن ترجمة العلوم فـي الواقع العربي

مسقط ـ «الوطن»:

نظم المنتدى الأدبي التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، حلقة نقاشية عن قراءات في المصادر الحضارية العمانية، وذلك صباح أمس في مقر الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس واستهدفت الباحثين من الطلاب والمهتمين بمجالات الحضارة العمانية. وتضمنت الجلسة التي أدارها يونس بن جميل النعماني مناقشة عدة محاور في التعريف بأهم المصادر العمانية في الحقب التاريخية المختلفة (القديم، الحديث ـ الإسلامي) والتعرف على أبرز المؤسسات المحلية والخارجية التي تحتفظ بمصادر تاريخية عمانية، وبحث سبل الوصول للمصادر التاريخية العمانية من داخل وخارج سلطنة عمان. قدم الدكتور علي بن راشد المديلوي ورقة عن (مصادر تاريخ عمان القديم). كما تحدث الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي رئيس جمعية التاريخ والآثار لدول الخليج العربي عن (المصادر العمانية الوثائقية). وقدم الدكتور ناصر بن علي الندابي أستاذ التاريخ المساعد بجامعة الشرقية ورقة حول قراءة في المصادر العمانية في العصور الإسلامية. وكان المنتدى الأدبي قد نظم مساء امس الأول ندوة بعنوان (ترجمة العلوم في الواقع العربي: الرهانات والتحديات) عبر برنامج زووم، وتأتي هذه الندوة ضمن جهود المنتدى الأدبي في العناية بموضوع ترجمة العلوم في الوطن العربي، وتعريف الجمهور بأهمية الترجمة العلمية وإشكالياتها في بعض محطاتها التاريخية وفي الواقع الراهن.

وقد تم مناقشة عدة محاور من خلال الندوة حول ترجمة العلوم ونهضة الأمم، المؤسسات الراعية للترجمة العلمية، وترجمة العلوم وترجمة الآداب والفنون: نقاط الائتلاف ونقاط الاختلاف، والترجمة العلمية في السياق العربي: الحصيلة والوضع المعاصر والآفاق، قضايا ترجمة المصطلح العلمي إلى اللغة العربية، الترجمة العلمية والتنمية الاقتصادية، ترجمة العلوم والسلطة السياسية.