المشاركة العمانية فـي معرض الرياض الدولي للكتاب ثراء معرفـي وحضور نوعي

ندوة «فنون العمارة» تعكس تفاعل البيئة الحضارية فـي سلطنة عمان

الرياض ـ العُمانية: أشاد عدد من المسؤولين بركن سلطنة عُمان في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٣ الذي تحل فيه ضيفَ شرف للمعرض، بالثراء الثقافي والحضور النوعي لأجنحة الركن المختلفة. وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية: إن مشاركة سلطنة عُمان في هذا المحفل الثقافي الكبير مهم وهناك اهتمام وشغف من قبل المجتمع والجمهور السعودي من خلال التعرف على الجانب الثقافي المادي وغير المادي، كمجال المخطوطات والأدب والشعر والرواية والموسيقى وغيرها. وأكد سموه أن سفارة سلطنة عُمان في المملكة العربية السعودية تعمل من خلال منصة تقدم الأمسيات العُمانية الثقافية للجمهور السعودي بشكل دائم لتسليط الضوء على بعض العناصر في الثقافة. وأوضح أن السفارة تعمل على تحديد مجالات معينة ويتم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص ومن بعدها التواصل مع عدد من الشخصيات العُمانية المختصة في المجال، ثم دعوة الجمهور السعودي، وكذلك الحال في الشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود تجربة لجلسة حول سياحة المغامرات شهدت إقبالًا كبيرًا.

من جانبه أكد سمو الأمير فهد بن تركي محافظ الدرعية بالمملكة العربية السعودية على وجود تعاون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في المجالات كافة ومن بينها النواحي الثقافية. وقال سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان: إن تقارب الدول الخليجية وشعوبها من خلال الثقافة والتقاء المثقفين والكتاب والأدباء يعطي انطباعًا للعالم عن مدى التقارب، مضيفًا أن المعرض يؤكد أواصر الروابط القوية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. بدوره قال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة: إن سلطنة عُمان دولة عريقة وذات تاريخ ثري ومساهماتها في الحضارة العربية مساهمات مرموقة وهو ما يجسده مشاركتها في هذا المعرض.

وعلى هامش المشاركة العمانية في معرض الرياض الدولي للكتاب أقيمت ندوة (فنون العمارة العُمانية.. القلاع والحصون أنموذجًا)،حيث أوضحت علاقة الإنسان في سلطنة عُمان بالفنون المعمارية منذ القدم، وبيّنت الشواهد التراثية والتاريخية للبيئة الحضارية وتفاعل العُمانيين مع محيطهم الجغرافي وتفرد إبداعهم وتميزهم في شتى المجالات.

وتأتي هذه الندوة – التي تحدث فيها كل من: المكرّم المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء، والدكتور علي بن جعفر اللواتي، وعماد بن جاسم البحراني، وأدار الحوار فيها الباحث فهد بن محمود الرحبي – ضمن البرنامج الثقافي لسلطنة عُمان التي تحل ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وتحدث المشاركون في الندوة عن الطابع المميز للعمارة العمانية، والأصالة والحداثة في فن العمارة، وأهميتها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا. كما قدّمت فرقة الفنون الشعبية المشاركة على هامش المعرض فن (الرزحة الحماسية) و(العازي) والعديد من الموشحات والوصلات الغنائية.