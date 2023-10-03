انت الان تتابع خبر حورية فرغلي في أجرأ وأسخن تصريحاتها على الإطلاق.. خطيبها المتوفي كان وزنه 180كيلو وكانا يمارسان هذا الشيء المجنون بكل شغف ودون خجل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمهورها، بما كشفته عن خطيبها السابق الذي توفي قبل زواجهما.

وقالت حورية فرغلي خلال لقاء مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في العمق: "لم أحب أي شخص منذ عام 2002، بعد وفاة خطيبي قبل زواجنا، على الرغم من أنني كنت مهتمة تمامًا بنفسي".وأضافت: "كان وزن خطيبي الذي توفي 175 كيلوغرامًا، وكان يعاني من مشكلة في قدمه اليسرى، وعلى الرغم من ذلك كنت أراه كأجمل رجل في العالم".

وأكدت حورية فرغلي أنها لم تهتم بشكل ووزن خطيبها، وقالت: "كنت أنظر إلى ما في الداخل، كل شيء في الخارج سيتلاشى، لا أرغب في رؤية شكله، كان كافيًا أنه يضحكني بنكته وأنه موجود في المكان، ورائحة عطره، منذ ذلك الحين بحثت عن رجل مثله ولم أجده".

وتابعت الفنانة المصرية: "دفنته في مقابر العياط، وهناك تحت شجرة كبيرة، في الساعة 3 صباحًا، كانت الأجواء حارة ورطبة بشكل صعب".

وأضافت: "عندما حفروا القبر ووضعوني فيه، كانت الأجواء باردة جدًا، كأنها ثلاجة للموتى، وعندما خرجت من القبر، كانت الأجواء حارة جدًا، لكنني لم أشعر بالخوف أو الحاجة لأي شيء، لأنني كنت أعلم أنها مجرد تمثيلية".

أكدت المرأة أنها لا تخاف الموت ومستعدة له. وأضافت أن الدنيا أصبحت مليئة بالعنف والناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت. وأشارت إلى أن الناس لم يعدوا يخافون وأنه لم يعد هناك أصول. ومع ذلك، تعتقد المرأة أن غلطتها الوحيدة هي عدم ارتداء الحجاب.

وأوضحت المرأة أنها تصلي وتصوم وتخرج زكاة، ولقد قامت بالحج سبع مرات، ولكنها لم تقم بأداء العمرة لأنها كانت بحاجة إلى محرم. وتقوم يوميًا بقراءة سورة الملك قبل النوم، وتدعو الله أن يثبتها عند السؤال.