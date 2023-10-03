انت الان تتابع خبر تطور جديد في قضية زوج نانسي عجرم والشاب السوري يقلب الحقائق رأس على عقب..امر جديد ينكشف ويصعق الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر القضاء اللبناني أمس الاثنين، قراره في قضية الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، الذي قتل شابا سوريا بعد اقتحامه منزلهما بهدف السرقة.

وقررت محكمة التمييز الغرفة الثالثة قرارها، إعفاء الهاشم من كل التهم الموجهة إليه، بعدما تقدمت بدعوى وطعن عائلة الشاب محمد الموسى الذي فارق الحياة بعدما أطلق عليه الهاشم النار إثر اقتحامه منزله فجر الأحد في الخامس من كانون الثاني 2020 بهدف السرقة.

وأثارت قضية فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لهجوم حاد من الجمهور، وبدأت القضية يوم 5 يناير من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من قبل شاب مُسلح، وحينها حاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح بعد ذلك أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.