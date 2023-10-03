انت الان تتابع خبر أميرة سعودية تفاجئ محمد رمضان وتهديه قصر فخم ... وتطلب منه هذا الطلب الجريء دون حياء او خجل ...لن تصدق ماطلبت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بحذفه المقطع الذي استعرض به منزله الفاخر في العاصمة السعودية، الرياض.

نشر محمد رمضان مقطع "ريلز" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وهو يستلم منزله الجديد في السعودية، تحديداً في الرياض.

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بحذفه المقطع الذي استعرض به منزله الفاخر في العاصمة السعودية، الرياض.

نشر محمد رمضان مقطع "ريلز" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وهو يستلم منزله الجديد في السعودية، تحديداً في الرياض.

وكتب محمد رمضان في تعليقه: "الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية مدينة الرياض". وتابع: "اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار ثقة في الله نجاح". لكن ما لبث رمضان أن حذف الفيديو لسبب مجهول، قد يكون تعرضه للهجوم من قبل متابعيه خاصة المصريين، أو خوفا من تعرضه للحسد.

ودائماً ما يحاول رمضان كسب رضا الجمهور السعودي. وبدا ذلك واضحاً حين وجه لهم رسالة عبر مواقع التواصل وطلب منهم ألا يصدقوا الشائعات المستمرة التي تطلق حوله.

وصرح رمضان قائلاً: "أنتم أهم شيء بالنسبة لي، ولا تصدقوا الأقاويل التي تنتشر عني بأنني مغرور ومتكبر.. الحقيقة هي أن الأغاني هي التي تجبرنا على ذلك وأنتم تحبونها". وأضاف: "أنتم الأفضل، وأكبر نعمة من الله، يحسدونني على وجودكم.. وكل الصراعات التي تشهدها هي بسببكم، وأنا لم أرى من قبل جمهوراً يصدح بأصواته بصوت أعلى من صوت الدي جي".