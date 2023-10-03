نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز: السيسي أنقذ مصر وحان وقت رد الجميل له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد عز عن سعادته بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وقال أحمد عز: "الرئيس حقق انجازات كبيرة ومهمة على مدار عشر سنوات ولذا لقى تاييد كبير من جمع الشعب المصري".

أضاف: "سأنزل في الانتخابات واعطي صوتي للرئيس السيسي فهو بالتاكيد يستحق ذلك وخذا وقت رد الجميل لهذا القائد الذي انقذ مصر من الدخول في النفق المظلم".

ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي،⁩ ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقال في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن "الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبًا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

وتابع أن "المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر، وواجهوا إرهابًا غاشمًا، ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية".

وأضاف أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.

وكشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحافي عالمي، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين.

أعمال يستعد لها أحمد عز

يذكر أن يستعد أحمد حاليًا لتصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل عنوان فرقة الموت والمقرر بدأ تصوير في منتصف شهر أكتوبر الجاري، وفيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج أحمد علاء الديب.

كما ينتظر أيضًا الانتهاء من كتابة سيناريو فيلم أولاد رزق الجزء الثالث للاستعداد لتصويره بمشاركة أحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وآسر ياسين، والذي كان حقق نجاحًا في جزئيه الأول والثاني.