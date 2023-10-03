نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. هدايت تيمور ضيفة معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي السيدة هدايت تيمور زوجة الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل غدًا في برنامجها معكم منى الشاذلي في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON.

وكانت قناة ON نشرت البرومو الرسمي للحلقة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليه: "انفراد.. ولأول مرة لقاء مع هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في برنامج معكم منى الشاذلي يوم الأربعاء القادم الساعة 10:00 مساءً على شاشة ON".

تفاصيل حلقة هدايت تيمور

وستقوم هدايت تيمور لأول مرة في برنامج معكم منى الشاذلي، بفتح خزينة حكايات وصور وأسرار بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاده، كما ستقوم لأول مرة بقرأة وصية محمد حسنين هيكل التي كتبها قبل وفاته بنحو 12 عامًا ولم تفتح أو تعرف ما فيها إلا بعد وفاته والتي علقت عليها منى الشاذلي بأنها أشبه بعمل أدبي.

وأمام جمهور البرنامج روت هدايت تيمور قصة زواجها من محمد حسنين هيكل بعد تعارفهما في مؤسسة أخبار اليوم قبل أن يتقدم لخطبتها رسميًا ومن هم الحضور في عقد قرانهما بجانب معلومات وجوانب إنسانية وعائلية تظهر لأول مرة للنور عن حياة أحد أهم وأشهر الصحفيين العرب خلال نصف القرن الماضي.

وصرحت هدايت تيمور عن حقيقة وجود نسخ من وثائق هيكل الشهيرة خارج مصر وقصة نقلها من مكتبه الشهير المطل على نيل الجيزة إلى مكان آخر وما هو مصير تلك الوثائق.

كما يعرض البرنامج صورًا عائلية خاصة لأسرة محمد حسنين هيكل في فترات زمنية مختلفة وفي مناسبات مختلفة داخل مصر وخارجها يظهر فيها زوجته وأبناؤه وأفراد عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه من مصر وخارجها.

علاوة على الجوانب الأسرية والإنسانية، تكشف زوجة هيكل عن تفاصيل هامة لأحداث جسام في تاريخ مصر مثل عدوان 1956 وهزيمة يونيو 67 وكذلك انتصار أكتوبر العظيم وكيف كانت الأمور تجري خلف الكواليس وفي اتصالات القادة والمسئولين.

حلقة غادة عبد الرازق مع منى الشاذلي

كما تستضيف منى الشاذلي يوم الخميس المقبل النجمة غادة عبد الرازق وابنتها وأحفادها، للحديث معها عن أبرز محطاتها الفنية، بالإضافة إلى كيفية علاقتها بابنتها وأحفادها