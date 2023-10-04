انت الان تتابع خبر بلقيس فتحي تتحدى الجميع وتظهر بهذه الاطلالة الجريئة والصادمة.. اتفرج ماذا اردت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اختارات بلقيس فتحي لإطلالتها اللون الأحمر، وجاءت الإطلالة بتوقيع دار أزياء فالنتينو العالمية، أما عن تفاصيل التصميم فظهرت النجمة اليمنية المقيمة في الإمارات ببدلة باللون الأحمر ونسقتها مع جاكت ضخم بنفس اللون.

تفاعل عدد من المشاهير مع إطلالة بلقيس فتحي ومن بينهم الإعلامية السعودية لجين عمران، وعارضة الأزياء السعودية عبير سندر، أما ماغي بوغصن فعلقت على إطلالة بلقيس فتحي قائلة: "امرأة جميلة".

