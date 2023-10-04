نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور أحمد حاتم على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم "حسن المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل أحمد حاتم منذ قليل على السجادة الحمراء لفيلم حسن المصري من العرض الخاص للفيلم لافتتاح اول عرض للفيلم استعداد لطرحه غدًا بجميع دور العرض



ما هي تفاصيل شخصية أحمد حاتم في فيلم "حسن المصري "؟

تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.

من هم أبطال فيلم “حسن المصري”؟

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

حملات ترويجية لفيلم حسن المصري

وشهدت الأيام الماضية عدة حملات ترويجية لفيلم حسن المصري الذي من المؤكد طرحه قريبًا بجميع دور العرض، وكان من بين تلك الحملات وجود مانشيت بعنوان "إختفاء حسن المصري في ظروف غامضة"، وأيضًا فكرة أخرى مقطع صوتي بتطبيق “واتس اب”، وآخرهم مسابقة قرأة الشفايف الذي قام بها أحمد حاتم للجمهور،ومن يفوز بها ويتمكن من قرأة الشفايف لمعرفة الموعد الصحيح لطرح الفيلم سيكون له نصيب لحضور العرض الخاص مع أحمد حاتم.

ما هي آخر أفلام أحمد حاتم؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم كان فيلم “المطاريد”، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول “صلاح” أحمد حاتم الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطًا مع هذا النادي في العديد من المشاكل، والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني