نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. إيمان أبوطالب تستضيف صائد الدبابات في حرب أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة جديدة من برنامجها "بالخط العريض"، الجمعة المقبلة على شاشة قناة الحياة، البطل محمد المصري، صائد الدبابات في حرب أكتوبر 73.

برنامج بالخط العريض يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

وتأتي حلقة البطل المصري، ضمن حلقات النصر التي يذيعها برنامج بالخط العريض، على مدار شهر أكتوبر، احتفالا بالنصر في الحرب المجيدة.

تفاصيل قصة البطل محمد المصري في منزل أنور السادات

وفي الحلقة يحكي "المصري"، تفاصيل 4 ساعات قضاها في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1974 بصحبة المشير أحمد اسماعيل وزير الدفاع وقتها.

كواليس التدريبات قبل حرب أكتوبر

كما يكشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد اهداف العدو من الدبابات، ويحكي لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة لكل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.

لقاء مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجورى

كما يتطرق البطل محمد المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم آسره في حرب اكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".

وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".



تفاصيل برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الساعة الثامنة مساء تقديم الإعلامية المتميزة إيمان أبوطالب.

