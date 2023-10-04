نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. سلاف فواخرجى وأبنائها في برنامج "كلمة أخيرة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة سلاف فواخرجى وأبنائها علي وحمزة رمضان ، ضيوف مع الإعلامية لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" على شاشة ON الفضائية، ومن المقرر عرض الحلقة قريبا.

تكريم سولاف فواخرجي فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ويذكر أن سولاف فواخرجي كان قد تم تكريمها فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب مؤخرا.

أبرز أدوار سولاف فواخرجي



يذكر أن سلاف فواخرجي ممثلة سورية، درست بقسم الآثار في كلية الآداب بجامعة دمشق، كما درست الفنون التشكيلية في معهد أدهم إسماعيل للفنون بسوريا؛ وبدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من دراستها الجامعية، وذلك عندما اختارها المخرج ريمون بطرس لبطولة فيلمه "الترحال"، ثم قدمت فيلم "نسيم الروح" مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، للتوالى بعد ذلك أعمالها على الشاشة الكبيرة والتي بلغ عددها 15 فيلما.

وكان لسلاف فواخرجي حضورا مميزا على شاشة السينما المصرية من خلال فيلمي "حليم"، و"ليلة البيبي دول"، فيما قدمت في الدراما التليفزيونية عدد كبير من المسلسلات بين سوريا ومصر، من أبرزها أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع، وغيرها.

وخاضت سلاف فواخرجي تجربة الإخراج والإنتاج من خلال فيلمها "رسائل الكرز"، والذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية.

وتتحدث أيضا سولاف فواخرجي عن حياتها وقصة انفصالها من زوجها المخرج الكبير وائل رمضان بعد زواج استمر ٢٣ عام، وكيف تأثرت صناعة الدراما بالأوضاع الحالية.