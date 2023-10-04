نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تشوق معجبيها بعمل فنى جديد مع شريف منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة المصرية رانيا يوسف بتشويق جمهورها بعمل فنى جديد، من خلال نشر صورة لها برفقة الفنان شريف منير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى " انستجرام" معلقة عليها " هتشوفونا قريب قوى ان شاء الله".

كيف دخلت الفنانة رانيا يوسف عالم الفن؟

بدأت الفنانة رانيا يوسف الدخول فى عالم الفن من خلال القيام بأدوار صغيرة ولكن أبرزت موهبتها فى مسلسل "عائلة الحاج متولى" ولذلك كررت التجرية مع نفس فريق العمل من خلال مسلسل "العطار والسبع بنات".

ما أهم أعمال الفنانة رانيا يوسف الدرامية؟

شاركت الفنانة رانيا يوسف فى العديد من المسلسلات الدرامية التى تميزت بها ويتذكرها جمهورها من خلالها، ومن هذه الأعمال سبع أرواح، عيون القلب، نيران صديقة، القلب يخطئ أحيانا، عروس البحر.

ما أبرز أعمال الفنانة رانيا يوسف السينمائية ؟

ساهمت الفنانة رانيا يوسف فى باقة من الأفلام السينمائية ومنها ريجانا، صرخة نملة، أعز أصحاب، الزهايمر، الناجون من النار، واحد صحيح وغيرها من أعمالها الفنية المتميزة.