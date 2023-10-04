انت الان تتابع خبر تركيا تصحو على فاجعة كبرى.. انهت حياتها بإطلاق النار على رأسها..اكثر ممثلة تركية محبوبة تفجع العالم بهذه النهاية المأساوية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحف تركية عن قيام الممثلة التركية ميرفي كيالب بإنهاء حياتها، حيث أطلقت النار على رأسها باستخدام مسدس مرخص يعود لوالدها.سمع الجيران أصوات طلقات نارية تصدر من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني في شارع غازي بدالامان، فقام السكان بإبلاغ خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحاد تأكدت الإسعاف من وفاة الممثلة التركية ميرفي كيالب، وقامت فرق التحقيق بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي.

ث.الممثلة التركية ميرفي كيالب شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "سكاريا فرات" و"اليوم الصغير" و"الأحلام والآمال" و"إيليف" و"مسألة شرف""والمحارب".

تخرجت الممثلة التركية ميرفي كيالب من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبعد العمل في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبا، انتقلت إلى المسارح البديلة