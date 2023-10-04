عمرو دياب يستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن الهضبة عمرو دياب، انتهى من تسجيل الأغنية خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادًا لطرحها في الأيام المقبلة.



في سياق آخر أحيا النجم عمرو دياب، منذ أيام حفلًا غنائيًا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وكان عمرو دياب قد وصل إلى الأردن ظهر الجمعة قبل ساعات من الحفل.

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، انت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرًا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.



جدير بالذكر أن عمرو دياب، يستعد لاحياء حفل غنائي في قطر يوم ٦ أكتوبر القادم ضمن فاعليات بطولة قطر الكبرى فورمولا 1 لسباق السيارات.