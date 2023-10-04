نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "حكاية وطن".. أحمد فؤاد سليم يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد فؤاد سليم، محركات البحث جوجل، بعد مشاركته في ختام جلسات مؤتمر «حكاية وطن»، مساء الإثنين الماضي، وكلمته التي قال فيها: "من يستطيع أن يقوم بما قام به الرئيس السيسى خلال 10 سنوات؟!، رجل يبنى وطن يبحث عن مصلحة الدولة بإخلاص ومنتهى التفانى، وليس من السهل أن نجد شخص بهذا الإخلاص واستكمال المسيرة، مؤكدا أن الرئيس السيسى مدرك جدا للمسئولية ومقدرا لها، ويشعر بها تجاه الوطن والمواطنين، ولم نر مثله منذ أيام محمد على، فهو رجل صبور وحليم يعمل لمصلحة الوطن.



أحمد فؤاد سليم يوجه رسالة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي



وجه الفنان أحمد فؤاد سليم، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية عبارة عن معجزات، قائلا: «اسمح لي يا سيادة الرئيس السيسي باسمي وباسم كل مصري ومصرية أشكرك على شجاعتك وإخلاصك في العمل، وحسن أخلاقك التي صارت قدوة لنا ولأولادنا وتوكلك على الله.. مش بشكرك لوحدي معايا ملايين المصريين في كل محافظات مصر وبنقولك كمل وإحنا وراك»، ورد الرئيس قائلًا: «بشكرك على مساهمتك وكلامك الجميل، وربنا يعطيك الصحة».

مؤتمر "حكاية وطن"

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس، الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدءا من يوم السبت الماضي، وتم عرض ملخص للجلسات على مدار الثلاثة أيام، وأجزاء من تعقيبات الرئيس السيسى علي استعراض الوزراء خلال فعاليات المؤتمر، أثناء الجلسة الختامية، امتلئت القاعة المخصصة للجلسة الختامية بالآلاف من المدعوين لحضور المؤتمر.

آخر أعمال أحمد فؤاد سليم



الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم فيلم الباب الأخضر، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وتغير الحياة، من خلال مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه.

أبطال فيلم "الباب الأخضر"

«الباب الأخضر» من بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، عابد عناني، حمزة العيلي، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.