نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايز أمي.. خالد سرحان ينشر رسالة مؤثرة لوالدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب الفنان خالد سرحان منشورا مؤثرا لوالدته من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

منشور خالد سرحان

وعلق خالد سرحان: "أنا عايز أمي"، فيما واسى الجمهور فنانهم وتمنوا لوالدته الرحمة والمغفرة.

حل الفنان خالد سرحان وفريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" ضيوف في برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمذيع عبر شاشة قناة mbc مصر.

وقد أعرب خالد سرحان عن سعادته بالعمل مع أبطال فيلم أولاد حريم كريم، وعودته الكيمياء بينه وبين أصدقائه وقال:" والشخصيات متغيرتش ولكن في نضج عن الأول شوية، وأول حاجة بدور عليها النص بيكون عامل إزاي ولكن أنا كنت بضحك على الورق، والمشاهد دمها خفيف واللي حببني أن الكوميديا مبنية على الموقف.

أما عن الإنتقادات التي تعرض لها الفيلم قال:" خليهم يقولوا زي ماهما عايزين، لأن أنت متعرفش نفوس اللى بيكتب عاملة أزاى، ممكن يكونوا مخنوقين وبيفرغوا شحنة غضبهم في الكتابة، خلينا نقول ربنا يكون في عونهم".

قصة العمل

تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم حول عدد من التطورات بعد 18 عامًا من تقديم الجزء الأول من العمل، لتنشأ علاقة حب بين كريم حسين وآيلا "تيام مصطفى قمر ورنا رئيس"، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني "مصطفى قمر" أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها "داليا البحيري"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا) وسط أجواء من الكوميديا.

أولاد حريم كريم

أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وفؤاد محسن، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

ويذكر أن آخر أعمال خالد سرحان هو مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل "سره الباتع"، وشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السعدني، خالد سرحان، حنان مطاوع، أحمد فهمي، خالد الصاوي، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، عايدة رياض، هشام الجخ، إسلام حافظ، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، نجلاء بدر، منه فضالي، محمود قابيل، والعمل تأليف وإخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه حول الفترة التي عاشتها مصر وقت الحملة الفرنسية وثورة يناير