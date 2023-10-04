نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب القبض على زوجته.. الهارب في الخارج هشام عبد الله يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الهارب هشام عبد الله محركات البحث جوجل، بعدما ضبط السلطات التركية زوجته غادة نجيب لأسباب وصفها بالسياسية.

وأوضح هشام عبدالله في تدوينة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي إكس ( تويتر سابقًا) أن السلطات في تركيا ألقت القبض عليها من منزله.

من هي غادة محمد نجيب؟

غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني فهي من مواليد القاهرة في الثالث من فبراير عام 1972 "سورية الأصل"، حيث تم إسقاط الجنسية المصرية عنها لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق، وناشطة سياسية، تزوجت من المصري هشام عبد الله في 13 مارس عام 1999 وحصلت على الجنسية المصرية، وكانت تقيم بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، وذلك قبل هروبها وزوجها إلى تركيا.

حكاية الفنان الهارب هشام عبدالله

ومن ناحية أخرى، بدات حكاية الفنان الهارب هشام عبدالله في 2020 نشرت الجريدة الرسمية الصادر، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب، والتي تحمل الجنسية السورية، وجاء القرار بسبب إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج، وفي 2019 قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.

نبذة عن حياة هشام عبدالله

ولد هشام عبدالله 13 ديسمبر عام 1959، تخرج في معهد التربية الرياضية، بدأت حياته الفنية عام 1984م، ومن أشهر أدواره في فيلم الطريق إلى إيلات وكذلك مسلسل البخيل وأنا، في أعمال هامة منها: (ليالي الحلمية، تفاحة آدم، لحظات حرجة، خالتي صفية والدير، بوابة الحلواني، السيرة الهلالية)، شارك في ثورة 25 يناير، وكان أحد المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي وشارك في مظاهرات 30 يونيو، وبرغم من تأييده للسيسي إلا أنه تراجع عن موقفه بعد الإنتهاكات والمعاملة السيئة للنشطاء، مما جعله يتعرض للهجوم هو وزوجته من قبل بعض وسائل الإعلام، وقد سافر إلى تركيا مؤخرا لتقديم برنامجه ابن البلد وينتقد فيه النظام الحاكم بمصر ويسلط الضوء على أهم القضايا التي تخص البلاد من وجهة نظره.