هالة صدقي تفوز بجائزة أفضل ممثلة من العراق أورد

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أحمد جودة - القاهرة - فازت الفنانة هالة صدقي، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في "جعفر العمدة" من مهرجان العراق أورد ناشرة ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وعلقت هالة صدقي قائلة: “الجائزة التانية أفضل ممثلة عن دوري في (جعفر العمدة) شكرا شكرا العراق أورد، تفتكروا الجايزة التانية هتكون من أنهي بلد”

تصريحات هالة صدقي مؤخرا

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بدور "صفصف" الذي جسدته في مسلسل "جعفر العمدة" ونجاحه ".



وأضافت في تصريحات صحفية: "صفف عملتلي قاعدة مع أجيال مكنوش يعرفوني الأطفال والشباب الصغيرين، وبقدر الإمكان بحاول أعمل حاجة تعجبهم ويمكن تكون أحسن من صفصف أو لا".



وأكدت: "بالطبع هناك جزء ثاني من جعفر العمدة هو متلغاش، ولكن هيبقى 2025، ولازم يتحضر كويس عشان يبقى على نفس قدر الجزء الأول".



وكانت الفنانة هالة صدقي قد فازت بجائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان 2023

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة محمد رمضان، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات مع زوجاته، ويحارب من أجل الوصول إلى ابنه المفقود.

وحصدت جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي من مهرجان المرأة في أمريكا عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

وشاركت جمهورها بفيديو لها أثناء تكريمها من مهرجان السينما بأمريكا خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، كما أرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "أمريكا وأوروبا والجاليات العربية وتكريم خاص من مهرجان المرأة بأمريكا".

وأضافت "أنا سعيدة بالتكريم، والحمد لله على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي، وهو تكريم لي ولمصر ولجيلي بالكامل، لأنه ملئ بالكوادر ذات الخبرة، التي لم تأخذ حقها، وسعيدة لأني أخذت جائزتين".

وتابعت: "من كثرة ما رأيت صديقاتي يناضلن ويكافحن من أجل المرأة شعرت أن الرجل صعب عليّ، وسوف أقيم المهرجان المصري للرجل".

