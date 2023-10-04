نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تحتفل بعيد ميلاد أولادها بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة زينة على معايدة أولادها عز الدين وزين الدين، برسالة مؤثرة مليئة بالأمومة ومظاهر الحب.

وشاركت جمهورها بصورة أخفت ملامح أبنائها من خلال الستوري الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غيّر الدنيا في قلبي وعقلي، وخلاني أحس إنّ لحياتي لازمة وإني مهمة وإنّ لوجودي معنى".



وأضافت: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. ربنا يخليكم ليّا ويحفظكم ويسعدكم يا روحي اللي عايشة بيها".

زينة تتألق في "الإسكندراني"



وعلى صعيد آخر، تستأنف زينة تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، ويُشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال زينة



والجدير بالذكر آخر أعمال زينة مسلسل

جعفر العمدة، ومسلسل الليلة واللى فيها بطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى، علاء مرسى، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق، وحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة، وتصدر الترند فور نزوله.