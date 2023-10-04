نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على بداية مايان السيد في عالم الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كان معها المغني الشعبي عنبة، بعد المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

أحدث اعمال مايان السيد

ومن ناحية أخرى، انتهت مايان السيد مؤخرا، من تصوير فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، المستوحى عن رواية محمد صادق التي تحمل نفس الاسم، والعمل من إنتاج شركة السبكي.

بداية مايان السيد في الفن

ولدت 9 نوفمبر ١٩٩٧ في القاهرة درست المسرح والسينما في AUC. دخلت للمجال الفني بعام 2016.،شاركت في أحداث مسلسل كأنه أمبارح، ومسلسل ظل الرئيس عام 2017م، والأب الروحي، أبو البنات، شاركت في المسلسل الدرامي كأنه إمبارح، حيث تم التصوير في إحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، قدمت مشاهد جمعتها بالفنانة وفاء سالم، ومحمد سليمان والفنانة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد خليل، العمل من تأليف وإشراف الكاتبة مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم علي، جاحات اء ترشيحها من المخرج حاتم عليً بعد بروزها في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد الغني، هنا شيحة، وكان دورها عبارة عن فتاة ابنة رجل الأعمال الذي خدم كضابط حراسات، وخرج من الخدمة بإرادته بعد نجاحه في التصدي لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وأصبح رجل أعمال ناجح بعد استلامه شركات والده، يتعرض لمحاولة اغتيال غامضة، ماتت فيها زوجته وابنه، وتبقى من عائلته ابنته، وبدأ رحلة الانتقام والبحث عن القاتل، ثم يجد نفسه متورطا في مخطط كبير، بسببه تتعرض ابنته الوحيدة، لحالة نفسية صعبة بسبب والدها وابتعاده عنها فترة كبيرة، وارتدت السلسلة الخاصة بوالدتها.

مايان السيد

ولدت 9 نوفمبر ١٩٩٧ في القاهرة درست المسرح والسينما في AUC. دخلت للمجال الفني بعام 2016.،شاركت في أحداث مسلسل كأنه أمبارح، ومسلسل ظل الرئيس عام 2017م، والأب الروحي، أبو البنات.